L’Olimpia soffre ma piega il Villeurbanne: pokerissimo in Eurolega

Milano, 6 dicembre 2024 – Non sbaglia un colpo l'Olimpia Milano che centra il quinto successo consecutivo in Eurolega. Un successo un po' meno brillante degli ultimi, ma forse per questo ancor più importante perché la squadra non si è arresa anche quando non tutto sembrava girare per il verso giusto.

Così il successo è arrivato contro l'Asvel Villeurbanne per 92-84 confermando l'ottimo inizio di dicembre dei biancorossi. Questa volta l'Armani, che piazza un clamoroso 34/35 ai liberi, trova dei protagonisti diversi anche in campo europeo con Armoni Brooks letale con i suoi 14 punti, ma anche Ousmane Diop che nella ripresa ha giocato 10 minuti di grande solidità mettendo insieme anche 8 punti. Al netto, ormai ovviamente, della strana coppia Mirotic-LeDay sempre più immarcabile in campo europeo con 35 punti segnati in due, equamente divisi.

L'inizio è da incubo con soli due punti nei primi 4 minuti di gioco (2-8), ma quando entra Brooks l'EA7 si accende entrando nella partita con un po' di ritardo (12-15 al 7'). Pareggia anche a quota 18 con una perla di LeDay, prima di chiudere sotto il primo periodo 18-20 annaspando troppo a rimbalzo. Nove punti di fila di Lauvergne mantengono avanti l'Asvel sul 24-29 al 13', ma è Causeur che tiene in piedi l'Olimpia con un paio di furti in difesa, un canestro e un assist in attacco per il 30-31 del 15'. Con i suoi connazionali gioca una partita speciale, firma due liberi per il primo vantaggio sul 34-33.

L'EA7 riesce a prendere anche un po' di margine con i liberi di Shields che all'intervallo fissano il punteggio sul 41-36.

A inizio ripresa Milano con le triple di Causeur e Mannion allungano sul 48-41, Maledon accorcia (53-51), poi è Shields ancora dall'arco dei 6.75 m per il +7 (58-51). Nel momento migliore, però, Milano sbaglia troppi canestri facili e l'Asvel ne approfitta tornando avanti con Lauvergne 58-59 al 28'. Ancora un passo avanti a cavallo tra fine terzo e inizio quarto periodo con una scarica di Brooks per il 67-61 al 32'.

Milano trova tanta energia anche da Diop che protegge il ferro e piazza un prezioso 4/4 ai liberi per il 74-64 del 34'. L'Armani fatica a chiuderla, ancora Maledon firma l'85-80 da 3 punti al 38', Roberson l'85-82. Allora ci pensa Mannion che fa letteralmente impazzire il Forum quando a -37" segna il "2+1" che scaccia via tutti i fantasmi (88-82) e regala un altro successo in casa biancorossa.

Domenica chiusura del ciclo infernale con quattro partite casalinghe in una settimana, al Forum di Assago arriva il derby d'Italia contro la Virtus Bologna.

EA7 Emporio Armani-Asvel Villeurbanne 92-84 (18-20; 41-36; 63-61)

Milano: Dimitriejvic 4, Mannion 11, Causeur 9, Brooks 14, Leday 17, Ricci, Flaccadori Ne, Diop 8, Caruso Ne, Shields 8, Mirotic 17, Gillespie 4. All. Messina

Villeurbanne: Harrison 5, Lee 7, Kahudi, Maledon 24, Lauvergne 19, Ajinca 3, Sako 4, Rberon 13, Lighty 2, Ndiaye 7, Black, Sissoko Ne. All. Poupet. Di Sandro Pugliese