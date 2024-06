Pallacanestro Perugia da sogno. La Sisas riempie il PalaPellini e accarezza la promozione in A2. Coach Posti: "Ci riproveremo»

Un sogno svanito all’ultima curva, in un PalaPellini gremito che ha tributato alle ragazze quel lungo applauso di chi sa di aver sostenuto un gruppo che ha dato tutto dall’inizio alla fine. La Sisas Pallacanestro Perugia ha accarezzato il sogno di salire in A2 arrivando fino alla penultima tappa, la doppia semifinale persa contro Salerno. "In questi casi – come sottolineato da coach Francesco Posti al termine del doppio confronto – bisogna solo riconoscere i meriti delle avversarie". Una stagione iniziata con l’obiettivo di provare lo storico approdo in serie A. Traguardo che avrebbe significato tantissimo per l’intero movimento femminile. La Pallacanestro Perugia, infatti, è l’unica società del comune a svolgere attività anche per le ragazze, dalle più piccole alle più grandi. Un movimento destinato a crescere nei prossimi anni, con la dirigenza che sta investendo tempo e risorse in questo senso. Il tutto senza dimenticare l’attività maschile giovanile cresciuta in maniera importante nei dieci anni di vita senza mai un vero e proprio palazzetto di riferimento. Ecco anche perché la società ha puntato forte sulle ragazze della B per alzare il livello ed approdare nel palcoscenico della serie A. Prime mosse, da parte del presidente Luca Aquinardi e del direttore generale Mauro Manganello, le conferme del gruppo storico. Il capitano Agnese Soli, classe ‘87, perugina doc, l’unica ad aver giocato in A1 e vestito la maglia della Nazionale. Lucila Cragnolino, argentina sì ma ormai perugina di adozione, e con lei anche Beatrice Olajide, Federica Manganello e Francesca Aquinardi. Fiducia anche alle giovani salite dal vivaio, Giulia Vescovi, Miriam Nanà, Ilaria Cernicchi. Ed ecco i nuovi arrivi: Matilde Parolai, già nel giro azzurro, Chiara Pollini, fresca di promozione in A2 e Winner Bartholomew. Si parte subito forte con la Pallacanestro Perugia che fa la voce grossa con le altre umbre, Terni, Orvieto e Umbertide e dimostra di essere anche più forte di Senigallia. Meglio di Soli e compagne, nella regular season, fa solo Civitanova, battuta poi però nella fase ad orologio. Si arriva alla seconda fase con le biancorosse che, forti anche dell’arrivo della polacca Aljcia Falkowska, si mettono alle spalle Elite Roma, Frascati e Esquilino e Senigallia.

Ed ecco le final four di fine aprile per entrare fra le prime 16 d’Italia. La semifinale di Ladispoli del 27 aprile resta il capolavoro della stagione: la Pallacanestro Perugia batte 53-46 Civitanova. In finale, con le padrone di casa di San Raffaele, arriva una sconfitta che non pregiudica l’approdo alle semifinali nazionali ma fa sì che l’avversario sia Salerno. Del resto abbiamo già scritto. "Ma c’è ancora tanto da dire – per chiudere ancora con coach Posti – perché il prossimo anno saremo qui e ci riproveremo. Abbiamo una dirigenza forte che vuole continuare a fare basket come si deve per i nostri ragazzi e ragazze e per le loro famiglie".