Pallacanestro Reggiana. Partnership con Radio Bruno. Dj set nelle gare casalinghe

Pallacanestro Reggiana ha annunciato una nuova partnership con ‘Radio Bruno’. Si tratta di una collaborazione che si inserisce nell’ambito di una lunga serie di iniziative che da questa stagione punteranno a rendere l’esperienza dei tifosi ancora più coinvolgente e interattiva e a cui si aggiungerà presto anche l’inaugurazione di una nuova zona hospitality molto esclusiva. Grazie all’accordo con la storica emittente radiofonica si curerà quindi l’intrattenimento musicale durante le gare casalinghe, con diversi dj set rinomati, nella speranza di contribuire a creare un’atmosfera ad hoc per accogliere i tifosi e caricare al massimo la squadra e il pubblico sia prima che durante le partite. Oltre a questo, gli ascoltatori di ‘Radio Bruno’ potranno seguire gli aggiornamenti e gli approfondimenti speciali dedicati alla Unahotels, per essere sempre al corrente sugli ultimi sviluppi del team biancorosso. Non mancheranno poi le iniziative speciali - pensate proprio per chi segue la Pallacanestro Reggiana (nella foto Uglietti con dj Cristiano Desy) attraverso la radio - che offriranno l’opportunità di partecipare ad attività esclusive e vincere premi legati al club biancorosso nell’anno in cui si celebrano i suoi 50 anni di storia.

Nel frattempo, cresce l’attesa per il debutto in campionato dei ragazzi di coach Dimitris Priftis che sabato – alle 19,30 – affronteranno la Dolomiti Energia Trento al ‘PalaBigi’ in quella che sarà in assoluto la prima palla a due di tutta la nuova Serie A. Va ricordato che dalle 10 di stamattina prenderà il via online - attraverso il sito di ‘Vivaticket’ - la prevendita dei biglietti che riguarderà sia il campionato chela prima gara di Champions League. Capitan Vitali e compagni torneranno infatti in campo, in via Guasco, già martedì alle 20 per l’esordio in coppa con i lituani del Rytas Vilnius.

Francesco Pioppi