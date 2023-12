Pesaro senza final eight nella Next Gen. La Vuelle batte la Virtus ma chiude quinta

VIRTUS BOLOGNA

59

PAPALINI

88

VIRTUS BOLOGNA: Boggian 6, Cappellotto 8, Corradini 2, Faldini 9, Guidotti 6, Maurizzi 5, Soli 2, Vandini, Donati 2, Baruffaldi 11, Berlati, Accorsi 5. All. Menichetti.

PAPALINI CARPEGNA PROSCIUTTO: Aloi, 9, Di Francesco 2, Rafael Stable 4, Sgarzini 5, Antognozzi 4, Colotti 10, Ousmane 17, Sablich G. 9, Sanbuchi 2, Fainke 9, Stazi 13, Siepi 4. All. Luminati.

Arbitri: Prercivalle, Mammoli. Giustarini.

Parziali: 19-18, 31-41, 41-61.

In una partita disputata di squadra, con tutti e 12 i ragazzi biancorossi a segno, la Papalini Carpegna Prosciutto ha chiuso al quinto posto la seconda fase della Next Gen. Chiudendo matematicamente quinta in una stagione giocata in gran parte senza i suoi due migliori atleti, Umberto Stazzonelli e Octavio Maretto, rimasti con la prima squadra. Eppure il team di Giovanni Luminati ha chiuso vincendo le ultime tre partite di Biella, sconfiggendo tra l’altro anche l’imbattuta Tortona. Sfiorando la rimonta con Varese, con tanti pesaresi in campo.

Non è secondario nemmeno il fatto di aver battuto ieri per la seconda volta in stagione la Virtus Bologna (88-59), anticipando il match di ritorno nel girone del campionato. Il miglior marcatore è stato il maliano di Roseto, Ousmane Maiga, che ha chiuso il match con 17 punti e 7 rimbalzi. In doppia cifra anche Colotti (10 punti) e Stazi (13). Mentre il pivot Fainke ha chiuso con 9 rimbalzi. Sgarzini sigilla i primi 10’ di partita con il gran gioco da tre punti sul 18-19. Il secondo quarto è quello decisivo per Pesaro che allunga sul 41-31. I biancorossi hanno il loro momento d’oro trovando efficacemente Aloi dall’arco e Maiga al ferro. Grazie all’energia di Stazi (13 punti) sulle due metà campo e a una gran virata di Colotti, la formazione pesarese prende il largo. Sul finire del periodo, il "quattro" maliano, Ousmane Maiga sfrutta i suoi centimetri a rimbalzo in attacco e firma il 41-61 dopo 30’ di partita. Nell’ultimo periodo, Maiga e Baruffaldi continuano a rimpinguare i rispettivi tabellini e la Papalini Carpegna Prosciutto si può permettere di chiudere agevolmente sul 59-88 la partita.

Il bello della Next Gen sarà ora la fase finale a otto squadre di Trento. Di seguito gli accoppiamenti nei quarti di finale: Derthona Tortona-NutriBullet Treviso; Pollini Brescia-Pallacanestro Varese; Dolomiti Trentino-Napoli Basket; Armani Milano-Reyer Venezia. Pesaro ha scelto di puntare sul campionato under 19 Eccellenza, che la vede in testa al girone Centro Est con due punti di vantaggio su Forlì. Obiettivo: la qualificazione alle finali nazionali.

l.lu.