Pianeta giovani. Doppia vittoria della Vuelle. Bramante vola

Doppia vittoria pesarese nella penultima giornata della regular season del campionato under 19, con la Carpegna Prosciutto e il Bramante autori di due ottime prestazioni esterne. La Vuelle, dopo aver effettuato l’ottimo torneo "Coppa carnevale" a Piombino in settimana, concludendo al quarto posto, dopo le sconfitte in semifinale contro Rapallo 55-57 (ma privi di Maretto e Fainke) e nella finalina contro la Stella Azzurra (a cui si è aggiunta l’assenza di Sablich per infortunio, premiato però nel miglior quintetto del torneo), lunedì si è spostata a Santarcangelo per vincere 54-62 e assicurarsi il primo posto nel girone.

Il Bramante invece era di scena a Lanciano, e nonostante gli zero obiettivi da raggiungere, ha sfoderato una grande prestazione nei due quarti centrali (25-43 il parziale) per trionfare 67-82, trascinata da 21 punti di Scavolini e dai 18 di Federico.

Ha infilato la terza vittoria nel girone interregionale la Vuelle under 17, impegnata nella lunga trasferta di Sant’Antimo (nella città metropolitana di Napoli), e uscita vincitrice dopo un tempo supplementare dove però è emersa tutta la differenza tra le due squadre. Dopo la falsa partenza del primo quarto, i biancorossi avevano sorpassato e messo la freccia, salvo poi spegnersi sul +10 a 3 minuti dalla fine e vedere la partita allungarsi al supplementare; supplementare senza storia, 3-12, che ha visto così la VL trionfare 68-77, trascinata dai 29 di Cornis. In under 15 infine è arrivata la terza sconfitta stagionale contro Ancona, 70-62 il finale, sconfitta che probabilmente allontana definitivamente la Vuelle dalla vetta, ora a -4.

Leonardo Selvatici