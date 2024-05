Playoff Nba, Indiana sbanca New York in gara 7: a Est sarà finale con Boston

Milano, 20 maggio 2024 - Indiana raggiunge Boston nella finale della Eastern Conference. I Pacers dominano gara 7 al Madison Square Garden, si impongono 130-109 ed eliminano così una New York a dir poco incerottata. I Knicks si presentano alla palla a due con Anunoby, che dura però solo pochi minuti; Hart entra dalla panchina, ma è lontano dalla miglior condizione e nella terza frazione coach Thibodeau perdono pure Branson. I viaggianti hanno 26 punti da Haliburton, 20 a testa da Siakam e Nembhard, 19 da Nesmith e 17 da Turner. Dall'altra parte il protagonista è DiVincenzo, autore di 39 punti, che tuttavia non bastano.

La cronaca dell'incontro

Il rientrante Anunoby parte con due canestri, ma è Indiana davanti in questo avvio, grazie soprattutto ai sigilli di Siakam scatenato e già in doppia cifra. Non è da meno DiVincenzo, che inizia con 3/4 da 3 punti. Le percentuali dei Pacers sono altissime e dopo le due bomba consecutive di Haliburton il vantaggio sale a +12 (34-22). Dodici sono anche le lunghezze di ritardo di New York al termine del primo periodo. Il secondo comincia con i viaggianti a spingersi fino a +22 con l'ottimo impatto di McConnell e in generale della panchina. Burks firma un canestro dopo l'altro nel momento più complicato per i suoi e la franchigia della Grande Mela torna a -14 sul 56-42. I Knicks sono letteralmente aggrappati al loro numero 18, ma gli avversari si riprendono un margine assolutamente confortante (+21) con il trio Haliburton-Siakam-Turner. I padroni di casa rosicchiano qualcosa prima dell'intervallo, ma al 24' siamo comunque 70-55 in favore dei Pacers.

La truppa di coach Thibodeau esce forte dagli spogliatoi: break di 7-0, interrotto da Haliburton. New York torna anche a -6, ma Indiana non si scompone e in un amen rimette fra sé e i locali 15 punti con Nesmith. Ci pensano poi Haliburton e McConnell ad assestare un altro colpo ai Knicks, che restano lontani nonostante DiVincenzo e Burks. La terza frazione va in archivio sul 101-84. Con Brunson in panchina e fuori per il resto della gara a causa di una frattura alla mano mancina, è DiVincenzo a provarci in tutti i modi e si carica la squadra sulle spalle. Ma i Pacers sono letali e con Siakam riconquistano 20 punti di vantaggio. Una orgogliosissimo Burks cerca di non mollare e fa -13, ma è un fuoco di paglia, perché Indiana ne ha decisamente di più, non trema mai e chiude comodamente sul 130-109.

