Playoff Nba, colpaccio di Miami a Boston. Oklahoma City travolge New Orleans

Milano, 25 aprile 2024 - Capolavoro di Miami, che espugna Boston e pareggia i conti con i Celtics nei playoff Nba. Gli Oklahoma City Thunder non falliscono invece l'occasione di allungare il vantaggio sui New Orleans Pelicans, adesso sotto 2-0.

Miami "on fire" da 3 punti

Ovviamente, le luci delle ribalta se le guadagnano gli Heat, che si confermano un osso durissimo per Boston non appena inizia la post season. Non a caso, un anno fa fu proprio la truppa di coach Spoelstra ad estrapolare dalla corsa al titolo Tatum e compagni, sconfiggendoli nella finali della Eastern Conference con la decisiva vittoria in gara 7 al TD Garden. TD Garden violato nuovamente stanotte dalla squadra della Florida, che si impone 111-101 grazie ad una grande ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato (+3 per i padroni di casa), gli ospiti salgono in cattedra nel terzo periodo, piazzando un parziale di 27-18. Nell'ultima frazione, Miami difende il vantaggio accumulato e anzi lo accresce ulteriormente sino alla sirena finale. A far notizia è la prova balistica da oltre l'arco degli Heat, che infilano 23 triple su 43 tentativi: si tratta del nuovo record di franchigia per bombe mandate a bersaglio in una sfida di playoff. Da segnalare le doppie doppie per i viaggianti di Herro (24 punti e 14 assist) e di Adebayo (21 punti e 10 rimbalzi), oltre ai 21 punti di Martin, autore peraltro di un canestro pesante nel finale, quando i Celtics stavano tentando la rimonta. Il migliore per Boston è Brown, che sfodera una prestazione da 33 punti e 8 rimbalzi, seguito da Tatum, che chiude a quota 28 punti e 8 rimbalzi. Adesso la serie si sposta in Florida: vedremo se Miami, priva di Butler e Rozier, sarà replicare l'impresa contro la formazione con il miglior record della regular season.

Thunder spietati

Decisamente meno equilibrata la partita fra Oklahoma City e New Orleans. Dopo aver rischiato di cedere il passo agli avversari nel primo episodio della serie, i Thunder sono micidiali in gara 2. Fin dalla prima frazione, che va in archivio sul 35-22. Il solco è scavato e nonostante i Pelicans provino a tornare in partita, i giovani terribili di coach Daigneault restano saldamente al comando, per poi mettere in cassaforte il risultato con un ulteriore break di 32-18 nel quarto conclusivo. Al 48' il tabellone luminoso è impietoso per New Orleans: 124-92. Il protagonista della vittoria della teste di serie numero 1 a Ovest è ovviamente Gilgeous-Alexander, che sigla 33 punti, a cui Holmgren e Jalen Williams ne aggiungono rispettivamente 26 e 21. Sull'altro fronte nessun giocatore va oltre i 19 punti messi a referto da Valanciunas, che cattura anche 7 rimbalzi.

