Playoff Nba: super Doncic batte Minnesota, i Mavs alle Finals

Milano, 31 maggio 2024 - Il secondo match point è quello buono per Dallas che, sul campo di Minnesota, chiude la serie sul 4-1 e vola alle Finals.

Rispetto a gara 4, vinta da Edwards e compagni, la squadra di Jason Kidd ha tutt'altra faccia e controlla il match sin dalle battute iniziali. Luka Doncic e Kyrie Irving indicano la via in attacco, mentre nell'altra metà campo viene fatto un egregio lavoro di squadra per limitare Ant-Man e gli alti-bassi tra Towns e Gobert, tanto che dopo i primi dodici minuti il tabellone dice già 19-35. I Mavs dominano l'incontro e non hanno la minima voglia di lasciare il piede dall'acceleratore e all'intervallo lungo è 69-40, con la sensazione che la partita sia già abbondantemente in ghiaccio. Nel secondo tempo la musica non cambia, nonostante Edwards e Towns provino a suonare la carica, ma arrivano i punti importanti di P.J. Washington, spesso un fattore x in questi playoff, e Daniel Gafford (gli altri due in doppia cifra). I T-Wolves non riescono a rientrare, Dallas rallenta il ritmo e il quarto periodo si gioca solo per dovere di cronaca. Finisce 103-124 per i Dallas Mavericks che, dopo 13 anni, tornano a giocarsi le NBA Finals. Una costante? Jason Kidd, all'epoca playmaker della squadra che vinse il titolo contro Miami grazie a un super Nowitzki e che oggi veste i panni di coach.

MVP di serata, e di tutta la serie, è Luka Doncic. 36 punti tirando 14/22 dal campo, 10 rimbalzi, 5 assist e due rubate, questo il suo tabellino alla sirena. Ma il controllo che il talento sloveno ha avuto sul match va ben oltre quello che dicono le statistiche finali. Solo nel primo quarto, Luka ha segnato più di tutti i Timbervolves messi insieme: il 77 ne ha fatti 20, gli avversari uno in meno. Ma non c'è solo Luka, perché dopo una anonima gara 4 torna a brillare anche Kyrie Irving. Dopo l'exploit iniziale del compagno, l'ex Nets ne fa 15 nel secondo quarto, per poi chiudere con 36 punti e 5 assist. Dall'altra parte, nonostante quasi sessanta punti in due, steccano Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns. In particolare, l'avvio shock di Dallas taglia le gambe a Minnesota che non riesce proprio a rispondere. Il 5 di coach Finch va spesso a sbattere contro il muro avversario nelle sue penetrazioni, mentre Towns si rivela sin troppo impreciso al tiro. Per Edwards alla fine sono 29 e 9 rimbalzi, mentre per il lungo 28 e 12 rimbalzi ma con 9/20 dal campo. Inoltre, nessuno dei compagni è riuscito a segnare più di 10 punti, anzi il supporting cast di Minnesota ha tirato con un rivedibile 19/51, merito anche della difesa messa in campo dai Mavericks.

A contendersi il Larry O'Brien Trophy 2024 saranno Boston Celtics e Dallas Mavericks. Le Nba Finals cominceranno nella notte tra giovedì 6 giugno e venerdì 7, con gara 1 che si giocherà al Td Garden di Boston.