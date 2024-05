Playoff Serie A basket: venerdì scattano le semifinali. Calendario, orari e dove vedere le partite

Bologna, 23 maggio 2024 – Archiviate le gare 5 dei quarti di finale, si volta pagina ed è già tempo di pensare alle semifinali scudetto del campionato di Serie A di basket che cominceranno venerdì sera alle 20.45 con la sfida in programma alla Segafredo Arena tra la Virtus Bologna padrona di casa e l’Umana Reyer Venezia (match in diretta su DAZN, Eurosport 1 e DMAX, canale 52 del bouquet del digitale terrestre). I bianconeri, sulla carta principali antagonisti di Milano e arrivati primi al termine della stagione regolare dopo aver brillato a lungo anche in Eurolega, sono reduci dalla netta vittoria nella “bella” della serie contro una Tortona che ha comunque saputo vendere a carissimo prezzo la pelle rimontando dallo 0-2 al 2-2. Nella serie non sono però mancati gli imprevisti per gli uomini di Banchi, che hanno dovuto fare i conti con l’infortunio muscolare di Iffe Lundberg – che rientrerà presumibilmente in questa serie - e un’epidemia influenzale che ha fortemente debilitato alcuni uomini chiave come Hackett, Belinelli e Shengelia, il quale però si è ampiamente riscattato giocando una gara 5 da autentico trascinatore. Sulla carta il roster bianconero è più lungo e dotato di centimetri e talento, ma dall’altra parte c’è una Reyer che ha saputo superare l’ostacolo Reggio Emilia e si presenta all’appuntamento con una squadra pronta a stupire ancora, grazie soprattutto al contributo di giocatori come Tucker, Simms e Wiltjer che si sono dimostrati la spina dorsale dello scacchiere orogranata grazie a prestazioni di assoluto livello.

Sabato 25 maggio alle ore 20.45 inizierà invece la semifinale tutta lombarda tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia. L’Olimpia si presenta ai nastri di partenza della serie dopo due titoli tricolori consecutivi ma in cerca di riscatto dopo una stagione di alti e bassi, questi ultimi arrivati soprattutto i Europa. Anche la serie contro Trento è iniziata però con un inatteso ko, ma ha poi ben presto cambiato corso grazie alla reazione del collettivo meneghino che dispone di talento sconfinato e rotazioni decisamente lunghe, le quali hanno permesso di sopperire all’assenza nelle ultime gare per affaticamento muscolare di Shavon Shields (il suo rientro in gruppo è previsto nel corso delle semifinali). Giocatori come Mirotic, Hines, Voigtmann, Melli, Tonut e lo stesso Shields – solo per citarne alcuni – fanno di Milano la favorita per l’approdo in finale ma, Brescia, che è rimasta a lungo in testa nel corso della stagione regolare, non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di sparring partner e può fare affidamento sul terzetto composto da Della Valle, Christon e Bilan per trascinare la squadra e cercare di sgambettare la corazzata biancorossa. A dare le ultime sentenze sarà però come sempre il campo.

Il calendario delle semifinali

Virtus - Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia

Gara 1: venerdì 24 maggio 2024, ore 20.45 (diretta su DAZN, DMAX ed Eurosport 1)

Gara 2: domenica 26 maggio 2024 ore 20.45 (diretta su DAZN, DMAX ed Eurosport 2)

Gara 3: mercoledì 29 maggio 2024 ore 20.45 (diretta su DAZN, DMAX ed Eurosport 2)

Ev. Gara 4: venerdì 31 maggio 2024

Ev. Gara 5 domenica 2 giugno 2024

EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia

Gara 1: sabato 25 maggio ore 20.45 (diretta su DAZN, DMAX ed Eurosport 1)

Gara 2: lunedì 27 maggio ore 20.45 (diretta su DAZN, DMAX ed Eurosport 2)

Gara 3: giovedì 30 maggio ore 20.45 (diretta su DAZN, DMAX ed Eurosport 2)

Ev. Gara 4: sabato 1 giugno

Ev. Gara 5: lunedì 3 giugno