Playoff Serie A basket: Brescia prima semifinalista. Milano sbanca Trento

Brescia, 17 maggio 2024 – La Germani Brescia è la prima squadra a raggiungere le semifinali di basket di Serie A: la compagine lombarda ha infatti sfruttato il primo match point a disposizione e, sconfiggendo l’Estra Pistoia con un netto 98-77, ha chiuso la serie sul 3-0. Perentoria la terza affermazione nella serie degli uomini di coach Alessandro Magro, trascinati dai 28 punti di Amedeo Della Valle, autore di 28 punti (6/10 da tre e 8/9 dalla linea del tiro libero). Sono invece 15 i punti a testa di Nicola Akele e Jason Burnell, mentre Miro Bilan si è confermato un fattore sotto canestro chiudendo in doppia doppia (12 punti conditi da 11 rimbalzi catturati). Sul fronte pistoiese ci sono invece 15 punti ciascuno per Charlie Moore e Jordon Varnado. Brescia ha subito cercato di mettere in chiaro la propria voglia di chiudere la serie al primo appuntamento al PalaCarrara e già nel primo quarto ha schiacciato sull’acceleratore: il 13-0 iniziale in favore dei biancoblù è ben presto diventato 24-2 e successivamente 31-13 al suono della prima sirena. Un divario che ha messo le cose in discesa per i lombardi, capaci poi di ampliare il solco fino al 59-30 di metà gara. Nella terza frazione è arrivato il ruggito d’orgoglio di Pistoia che è rientrata a -12 con un 20-3 di break ma non è bastato a spaventare la Germani che, grazie a Burnell e Della Valle ha ben presto ripreso quota (biancoblù avanti 75-55 a 10’ dalla fine) e non si è più voltata indietro.

Si è invece ripresa il vantaggio del fattore campo l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha sbancato la “Il T Quotidiano Arena” di Trento sconfiggendo 83-68 la Dolomiti Energia Trentino padrona di casa e si è portata sul 2-1 nella serie. Una vittoria costruita attorno al lavoro difensivo, che ha permesso a Trento di segnare soltanto 30 punti nei secondi 20’ di gara. Sul fronte offensivo, invece, a fare la differenza è stato Shabazz Napier, che ha mandato a referto 20 punti ma nel finale è uscito per un forte colpo al volto. Sono stati però cinque, a fine partita, i biancorossi finiti in doppia cifra per punti segnati: Nikola Mirotic ha chiuso a quota 13 punti, mentre i lunghi Johannes Voigtmann, Kyle Hines, e Nicolò Melli hanno siglato 10 punti a testa. Tra i bianconeri sono i 12 punti siglati da Matt Mooney e Prentiss Hubb (a segno però soltanto nel primo tempo) e 11 quelli di Kamar Baldwin. L’Olimpia, grazie all’energia di Hines, è riuscita a reagire a un avvio in salita piazzando un 10-0 valso il sorpasso e il +2 di fine primo (15-17). Con le triple di Hubb Trento ha provato poi a riprendere in mano la situazione in apertura di seconda frazione spingendosi fino al +7 (33-26), ma dall’altra parte si è acceso Napier che ha riportato avanti una Milano capace quindi di chiudere il primo tempo avanti 40-38 grazie a un altro break di 10-0. Trento ha poi cercato di restare in scia per tutto il terzo quarto ma nei 10’ conclusivi la stanchezza, acuita dalla fisicità e della difesa messe in campo da Milano si è fatta sentire e l’EA7 ha definitivamente preso il largo scollinando la doppia cifra con le triple di Voigtmann e mettendo in ghiaccio la vittoria grazie a Melli e dell’ex di serata Flaccadori.