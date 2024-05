Playoff Serie A: Baldasso firma il ruggito d'orgoglio di Tortona

Bologna, 16 maggio 2024 – Dopo un giorno di riposo, sono ripresi i quarti di finale playoff della Serie A di basket e al PalaFerraris di Casale Monferrato è arrivato il ruggito d’orgoglio della Bertram Derthona Tortona che, per la prima volta davanti al suo pubblico in questa serie, ha annullato il primo match point a disposizione della Virtus Segafredo Bologna battendola 91-81. La compagine piemontese, trascinata dai 17 punti di un tarantolato Tommaso Baldasso (17 punti e 4/9 dalla lunga distanza), è stata protagonista di una eccellente prova balistica – come dimostra il 15/36 nel tiro da tre punti – ed è di fatto rimasta in testa per tutto l’arco dei 40’, riuscendo a respingere ogni assalto della Virtus, che ha dovuto fare i conti con l’assenza di Iffe Lundberg e con un Toko Shengelia non al top della forma, ma anche con un Marco Belinelli – fresco vincitore del titolo di MVP della stagione –, che ha a lungo litigato con le percentuali nel tiro da tre (2/9 da oltre l’arco dei 6.75 metri). Oltre a Baldasso, sul fronte tortonese, hanno garantito un ottimo apporto qualitativo anche Retin Obasohan (13 punti), Arturs Stratutins (11 punti a testa) e l’ex di serata Kyle Weems. La Bertram Yatchs ha subito cercato di incanalare il match su binari a lei congeniali e, dopo essere partita con un 11-2, ha via via incrementato il proprio vantaggio chiudendo il primo quarto avanti di 12 lunghezze (27-15). Nonostante le difficoltà dalla lunga distanza (1/9 da tre iniziale), la Virtus è riuscita a restare in scia aggrappandosi ai rimbalzi offensivi, arrivando a toccare il -5 sulla schiacciata di Zizic (39-34), ma rientrando negli spogliatoi sul nuovo -9 per effetto dei canestri di Dowe e Weemes (43-34). Grazie a un 8-0 in apertura di ripresa, Bologna ha provato a riaccendersi e rifarsi sotto ma sul più bello ha mancato l’aggancio e così Tortona ha tenuto la testa del match chiudendo i conti con un quarto quarto con ben sei triple realizzate. Andra a gara quattro anche il quarto di finale tra la Unahotels Reggio Emilia e l’Umana Reyer Venezia: a mettere a segno il punto del 2-1 nella serie sono stati gli emiliani che, davanti al pubblico amico del PalaBigi hanno sconfitto i lagunari 78-66. In grande evidenza, nello scacchiere biancorosso, Jamar Smith con 18 punti e Matteo Chillo con 16, mentre in casa veneziana ce ne sono a referto 15 per Rayjon Tucker, 12 per Marco Spissu e 10 per Aamir Simms. I padroni di casa hanno alzato i giri del motore nel secondo quarto con un 8-0 ispirato da Smith, che li ha portati fino al +14 (37-23), un divario rimasto di fatto immutato fino all’inyervallo lungo (41-27) e arrivato al culmine di un 23-11 di parziale messo a segno nel solo secondo quarto. Dopo l’intervallo, grazie all’ottimo lavoro offensivo del collettivo, gli emiliani hanno fatto lievitare il loro vantaggio fino al +20 (60-40), ma con un 13-0, diventato 19-2 in apertura di quarta frazione, la Reyer ha poderosamente rialzato la testa cercato di riaprire i giochi riportandosi a -5. Reggio ha però saputo tenere i nervi saldi e, sospinta da Chillo e Smith, ha messo le mani sulla vittoria.