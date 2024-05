Playoff basket Serie A: Virtus sul 2-0 contro Tortona. Venezia pareggia i conti con Reggio

Bologna, 14 maggio 2024 – La Virtus Segafredo Bologna bissa il successo ottenuto in gara 1 dei quarti di finale dei playoff di basket e sconfiggendo 83-77 la Bertram Derthona Tortona si porta sul 2-0 nella serie. A mettere un’importante firma sul successo bianconero ci ha pensato capitan Marco Belinelli, che ha messo a referto un bottino personale di 22 punti con un chirurgico 11/11 in lunetta. A dargli man forte ci hanno poi pensato Jordan Mickey (17 punti e 7 rimbalzi) e Bryant Dunston (10 punti e 7 rimbalzi), che sotto le plance hanno giocato un match di grande sostanza. In evidenza sulla sponda tortonese, invece, Strautins con 14 punti e Obasohan con 13, mentre Colbey Ross si è acceso troppo tardivamente. Approfittando di un blackout di quasi 8’ dei piemontesi, Bologna ha piazzato un parziale di 14-0 tra primo e secondo quarto e si portata a +12 (26-14), ma grazie a Dowe e alla difesa a zona “match up” Tortona ha avuto la forza di riportarsi prontamente in carreggiata e di chiudere la prima metà di gara sul +2 (32-30). Dopo l’intervallo, gli uomini di De Raffaele sono poi riusciti a coronare la loro rimonta con il sorpasso. Belinelli a quel punto ha iniziato a rispondere colpo su colpo e, segnando 13 punti nella frazione, ha tenuto a distanza i piemontesi che, a 10’ dalla fine si sono ritrovati a -7. Il lavoro di Dunston e Mickey sotto i tabelloni ha quindi ridato vigore e quota al volo della Segafredo che ha toccato il nuovo +12, ma Tortona ancora una volta non si è data per vinta e, aggrappandosi alla difesa a zona e ai guizzi un po’ tardivi di Ross ha cercato di riaprire i giochi non riuscendo però ad andare oltre il -2 a una manciata di secondi dalla fine.

Nella seconda gara di giornata è invece arrivato il successo dell’Umana Reyer Venezia che ha sconfitto la Unahotels Reggio Emilia 85-77 e ha riequilibrato la serie che ora si sposta in terra emiliana. Sugli scudi, in casa Reyer, Marco Spissu con 18 punti, 8 assist e 5 rimbalzi e Mfindou Kabengele che ha sfiorato la doppia doppia mandando a bersaglio 15 punti conditi da 8 rimbalzi. 10 punti a testa, invece, per Kyle Wiltjer e Rayjon Tucker, mentre a Reggio Emilia non sono bastati i 26 punti di Langston Galloway, vera e propria anima della rimonta dei biancorossi, partiti dal -21 e arrivati fino al -6 nel corso del quarto quarto. Tutto sembrava essersi messo in discesa per la formazione orogranata che ha dominato i primi tre quarti chiudendoli sul +19 e arrivando fino al +21 all’alba della quarta frazione. Nel momento di massima difficoltà reggiana, però, Langston Galloway si è caricato sulle spalle l’attacco dell’Unahotels che ha riaperto i giochi rientrando in singola cifra di svantaggio. Spissu e Kabengele hanno provato a quel punto a togliere le castagne dal fuoco e a spegnere la rimonta avversaria, ma Galloway ha avuto un ultimo sussulto (un gioco da quattro punti) che non è comunque bastato a strappare ai lagunari l’inerzia del match.