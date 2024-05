Playoff serie a2. Urania spalle al muro dopo la beffa all’ultimo tiro. Villa: "Sconfitta dura, ora teniamo aperti i giochi»

Una beffa atroce da riscattare. Con questo spirito si presenterà questa sera in campo l’Urania Milano nella Gara 4 che si giocherà all’Allianz Cloud contro la Tezenis Verona. Il finale di gara 3, con la vittoria dei gialloblu all’ultimo secondo, ha lasciato con l’amaro in bocca dopo che l’impresa, recuperando dal -19, sembrava essere davvero ad un passo. Invece il dardo scagliato da Bartoli ha lasciato ammutolito tutto il pubblico milanese regalando il punto del 2-1 alla Tezenis. "Un vero peccato - commenta coach Davide Villa - perchè abbiamo fatto probabilmente il miglior secondo tempo della stagione facendo cose incredibili in difesa. Eravamo riusciti a metterla nei binari per vincerla, ci è mancato solo l’ultimo, decisivo, istante". Ora la Wegreenit vuole provare ad allungare la serie per continuare a rimanere in corsa visto che se Verona dovesse vincere sarebbe eliminata: "Ora dovremo recuperare energie emotive e fisiche e ovviamente farlo dopo una sconfitta così sarà dura, ma non abbiamo alternative. Vogliamo fare una grande partita e provare a mantenere aperti i giochi". L’Urania ha dimostrato di potersela giocare, lo ha fatto anche con pessime percentuali al tiro da 3 (6/28), lo step per provare a mettere in ulteriore difficoltà la Tezenis parte proprio dall’arco dei tre punti riuscendo a trovare maggiore continuità dai bomber Montano e Potts che in due hanno messo insieme solo 10 punti nell’ultima gara (0/7 da 3 in coppia).Sandro Pugliese