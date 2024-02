Polonara guida gli azzurri contro l’Ungheria

Una vittoria per restare in testa al girone dopo il successo di Pesaro, stavolta anche senza capitan Melli: la seconda gara delle qualificazioni ad EuroBasket 2025 si tiene oggi alle 18 (Dazn, Sky Sport Arena e Now) in Ungheria, contro i padroni di casa battuti nella prima giornata dall’Islanda. Un successo azzurro varrebbe doppio, sulla strada per ottenere uno dei tre pass per l‘Europeo. La squadra del coach sloveno Gasper Okorn conta sui volti noti Zoltan Perl e e Gyorgy Goloman, ma la stella ungherese è Adam Hanga, al quale si aggiunge il naturalizzato Mikael Hopkins (Reggio Emilia), oltre agli altri ex della serie A Akos Keller (Orlandina) e David Vojvoda (Reggio Emilia). Si gioca a Szombathely, la città più antica del Paese, vicina al confine con l‘Austria.

In casa azzurra dopo le partenze di Flaccadori, Melli, Spagnolo e Tonut la squadra ha accolto Davide Casarin, guardia della Reyer Venezia, alla seconda presenza. Ottantanovesima invece per Achille Polonara, che eredita temporaneamente i gradi di capitano da Melli, rimasto in Italia per ragioni fisiche. Si gioca alla Savaria Arena, impianto da 3.000 posti (sold-out).