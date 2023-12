Punti, rimbalzi e assist. Jokic è già da record. E i Nuggets sorridono

Jokic da non credere. Il serbo in quota a Denver (nella foto) nel primo quarto di stagione Nba ha già sfoderato numeri da record. Fin qui ha segnato più della stella dei Bucks, Antetokounmpo, catturato più rimbalzi di Anthony Davis e distribuito più assist di Trae Young. Una sorta di arma impropria in mano a Nuggets, forte anche di 20 presenze su 21, una continuità ammirevole. Nelle sue prime venti gare ha collezionato 579 punti (10 in più di Giannis Antetokounmpo), 255 rimbalzi (6 in più di Anthony Davis) e 196 assist (4 in più di Trae Young). Solo nella categoria dei rimbalzi il serbo rimane primo anche per media a partita (12.8, sempre davanti a Davis) mentre è terzo per assist (9.8 a sera, dietro a Tyrese Haliburton primo e Trae Young secondo) e addirittura ottavo per punti (29.0 a partita, contro i 32.0 del primo della lista, Joel Embiid). Nella classifica delle triple doppie al momento occupa il quarto posto a 113, 25 unità dietro a Magic Johnson (138).