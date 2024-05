Quale futuro per Pistoia: "Ora una fase embrionale"

"E’ stata una stagione fantastica, una bella favola con il lieto fine. Adesso siamo di fronte ad un nuovo libro tutto da scrivere". Il diesse biancorosso Marco Sambugaro sintetizza così quella che è stata un’annata storica per il basket pistoiese, una stagione che rimarrà negli annali e che ha visto Pistoia, da neo promossa, protagonista sul palcoscenico più importante d’Italia. L’Estra ha chiuso con una salvezza arrivata a cinque giornate dalla fine, una qualificazione alla Coppa Italia, un sesto posto finale, si è aggiudicata il premio per l’utilizzo degli italiani e per la qualificazione alla Coppa. A questo vanno aggiunti premi di allenatore dell’anno a Nicola Brienza, migliore marcatore del campionato a Charlie Moore, migliore dirigente a Massimo Capecchi e Payton Willis inserito nel migliore quintetto della stagione. Un frullatore di emozioni impensabili ad inizio stagione quando il massimo del sogno era di riuscire a mantenere la serie A magari conquistando la salvezza anche all’ultima giornata. "Non era pensabile – prosegue Sambugaro – e chi dice il contrario mente. I giocatori e lo staff hanno lavorato in grande armonia creando un legame con il pubblico incredibile e questo è stato il segreto del successo. L’atmosfera che si è respirata venerdì sera al PalaCarrara al termine di gara 3, una partita in cui siamo stati battuti nettamente da Brescia, è stata qualcosa di incredibile. I tifosi hanno festeggiato squadra e staff e nessuno voleva andare via dal palazzetto, tutti insieme come un’unica entità. Tutto questo è un tesoro da preservare". Lunedì scorso l’ultimo atto prima del ’rompete le righe’, con la festa di fine stagione per società, squadra e staff tecnico a Villa Guicciardini, nel pratese, ospitata dallo sponsor Manuele Lo Conte, titolare della Lo Conte Edile Costruzioni srl. Ma già oggi è tempo di guardare al futuro.

A Pistoia dopo aver smaltito la sbornia per la grande stagione appena disputata ci sarà bisogno di mettersi subito al lavoro per preparare il prossimo anno che vede i biancorossi, per la prima volta, partire al via con una proprietà diversa, nuova, composta da un gruppo straniero capeggiato da Ron Rowan. "Il nuovo gruppo dirigenziale è molto meticoloso – afferma Sambugaro – vogliono conoscere persone, situazioni fino nei minimi dettagli prima di prendere qualsiasi decisione. Diciamo che in questo momento siamo in una fase embrionale, un momento di studio per tutti". Ad oggi sia Marco Sambugaro che Nicola Brienza hanno il contratto anche per la prossima stagione così come, sul fronte squadra, sono sotto contratto il capitano Gianluca Della Rosa, Lorenzo Saccaggi e Angelo Del Chiaro (quest’ultimo con uscita). Al momento la situazione è tutta in divenire perché la nuova proprietà vuole capire come muoversi prima di prendere decisioni anche perché come prima cosa ci sarà da capire che budget sarà a disposizione per allestire la squadra e quali saranno gli obiettivi che Pistoia vorrà raggiungere. Come ha detto Sambugaro è un nuovo libro tutto da scrivere. Ma il tempo, anche se può non sembrare, già stringe e incalza.

Maurizio Innocenti