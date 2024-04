Qui Fabriano. Non concedere nulla. Obiettivo quinto posto

Penultima giornata di fuoco di regular season per la Ristopro Fabriano che al PalaChemiba (soldout già da alcuni giorni) affronterà la vicecapolista Jesi in un derby con tante sfaccettature. Una partita attesa non solo sugli spalti per la rivalità antica delle tue tifoserie, ma anche in campo dove la formazione cartaia dovrà stare molto attenta dagli ex di turno Merletto e Marulli. La formazione cartaia è in serie positiva da quattro giornate e questo pomeriggio con inizio alle 18 troverà sul suo cammino una General Contractor, che nel girone di ritorno ha perso solo due incontri. Le squadre allenate da Niccolai e da Ghizzinardi hanno disputato una seconda metà campionato di altissimo livello risultando le due migliori del gruppo B per numero di successi con Jesi prima con 13 vittorie e Fabriano seconda con 12. All’andata è stata una gara molto combattuta con Jesi che ha avuto la meglio dopo un supplementare con Fabriano che, dopo una incredibile rimonta nei 40’, nell’over-time complice la stanchezza non riuscì l’impresa di sbancare il palasport jesino. Jesi ha la rotazione principale a otto uomini, dove tutti scendono sul parquet tra i 20’ e i 29’ di media, e porta ben cinque atleti in doppia cifra di punti. Nei ruoli di "1-2" ci sono i grandi ex, Daniele Merletto (8.8 punti, 3.6 assist) e Roberto Marulli (11.8 punti, 4.3 falli subiti). Dietro di loro ci sono capitan Valentini e l’argentino Bruno, che ad inizio carriera era stato a Fabriano sponda Spider. Nei ruoli di ala Rossi (12.9 punti, 39% da tre) e Casagrande (10.0 punti, 50% da due) hanno un ruolo cruciale negli equilibri del quintetto. Sotto le plance i punti fermi sono Tiberti (13.5 punti, 7.2 rimbalzi), che esordì all’andata, Varaschin e il giovane Carnevale. Arbitrerà l’attesissimo incontro Andrea Andreatta di Udine e Marco Zuccolo di Pordenone (PN). Fabriano in queste ultime due gare contro Jesi (seconda in classifica) e San Vendemiano (quarta) cercherà di ottenere il massimo per blindare un ottimo quinto posto. "Per competere – afferma coach Niccolai – con due corazzate come Jesi e San Vendemiano diventa indispensabile non concedere certi vantaggi, che con certe formazioni sarebbero difficilmente recuperabili".

Angelo Campioni