Qui Fabriano. Una Ristopro infinita: pass a portata di mano

Ristopro immensa e incredibilmente più che mai viva. Una squadra, quella cartaia che non si arrende mai e che nei momenti difficili è con l’acqua alla gola ritorna a galla e alla fine esce sempre vincente da situazioni molto complicate. I ragazzi del coach dei miracoli Niccolai scivolano a -12, rimonta con uno stratosferico Verri con mette a segno quattro triple di Verri poi nel finale serra la difesa vince la gara in volata, va sul 2-1 e oggi con inizio alle ore 19 affronterà di nuova in gara-4 sempre al PalaChemiba Montecatini. È una Ristopro che può farcela perché nel frattempo è riuscita a risolvere alcuni problemi di formazione e in questo momento sembra avere una marcia in più degli avversari. La seconda vittoria consecutiva, dopo la prima sconfitta sulla Gema garantisce ai fabrianesi di sfruttare oggi pomeriggio il primo match-point in casa per accedere in semifinale. In gara-3 contro Montecatini è stata una vittoria sofferta, ma importantissima per una squadra che ormai ci ha abituato a rimonte incredibili con avversari fortissimi. In una serata complicata dove il trio delle meraviglie Stanic-Centanni-Negri hanno tirato con uno sterile 7 su 36 dal campo, Fabriano è riuscito a trovare le giuste risorse in difesa per poi spuntarla nel finale dopo uno strepitoso Verri che, nei momenti di difficoltà, ha rimesso in piedi il risultato. Montecatini resta a galla, le difese svettano sugli attacchi, Stanic realizza il sorpasso definitivo (62-60) gli avversari rimangono a guardare, Giombini schiaccia e i liberi di Stanic, premiato prima della gara dal presidente della Fip Marche Davide Paolini come miglior giocatore del mese di aprile nel campionato di serie B, dalla lunetta porta Fabriano a gara-4. "Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi - afferma il ds Simone Lupacchini - siamo contenti di quanto fatto anche quest’anno, con un altra stagione emozionante". Oggi alle 19, di fronte al proprio proprio pubblico, i ragazzi di Niccolai hanno la possibilità di staccare il pass per la semifinale.

Angelo Campioni