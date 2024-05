Qui Jesi. Dimenticare Piacenza e ripartire già da oggi

Cinquantadue punti totali in gara 1 , 63 in gara 2: sono i numeri fatti segnare dalla Bakery Piacenza al PalaTriccoli. Un bottino complessivo decisamente deficitario a maggior ragione perché ogni volta rimpinguato (si fa per dire) nei minuti finali nel corso del cosiddetto garbage time. In poche parole quando in campo ci sono di ragazzini della panchina alla ricerca di scampoli di gloria. Venerdì sera nell’ Emilia ai confini con la Lombardia una Bakery in cerca di riscatto e, perché no di qualche vendetta personale ha messo a ferro e fuoco il canestro jesino dal primo all’ultimo minuto sfiorando il clamoroso ‘centello (99 punti a referto). In 40 minuti. A sbugiardare, in qualche modo, chi dice che il fattore campo in una serie play off abbia solo una minima incidenza sull’esito della gara. Che poi la disarmata, e disarmante Academy dell’altra sera - tutta la gara giocata in perenne svantaggio di venti punti - accreditata tra le migliori difese in assoluto dell’intera serie cadetta, sia stata letteralmente presa a pallate dagli avversati rientra nella logica ‘contorta di una roulette russa di stampo play off. Premesso che meriti e demeriti non vanno e non possono essere divisi col taglio netto, resta da capire – il bello dei playoff – con quale testa (e gambe?) l’Academy andrà in campo e cosa succederà stasera in una gara 4 (palla a due alle 18) che promette lacrime e sudore. La General di venerdì sera qualche (più di uno?) legittimo dubbio di tenuta mentale (e fisica, orange, storia vecchia, sempre soccombenti a rimbalzo) se lo porta dietro: se dal campo dovesse scaturire un verdetto di parità, tutto si deciderà a metà della prossima settima, gara 5 al Palatriccoli. Dice il saggio, in un gara secca può succedere di tutto: giusto allora sarà il caso di meditare su un particolare: se in gara tre concedi al singolo ( Bertocco), di tirare 8/9 da tre punti (bravo lui, sia chiaro), qualcosa che non funziona in difesa magari ci sarà pure stato...

Gianni Angelucci