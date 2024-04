Qui Jesi. Un derby da vincere: "Sarà una gara dura»

Un derby per pochi intimi (nel senso del pubblico pagante viste dimensioni e capienza ridotte del palasport di Cerreto). Buon per Jesi (sia detto non senza un minimo di malcelata invidia, la curva cartaia per intensità, potenza sonora e canora e partecipazione popolare fa molta più impressione dalla curva del PalaTriccoli che nelle partite ‘casalinghe’ al PalaChemiba). E buon per Jesi che, alla resa dei conti, il derby di stasera conterà più per campanile, rivalità, orgoglio che per la classifica vera e propria. Vada come vada la Ristopro arriverà quinta, vada come vada la General Contractor il suo posto al sole tra le prime quattro se lo è costruito, sofferto, guadagnato e meritato con un campionato da … 11 e lode (!) ben al di sopra delle aspettative per una squadra che per scelta o per necessità, fate voi, ha rinunciato alle prestazioni del giocatore straniero consentito dal regolamento di quest’anno. Se i numeri dei 40’ di stasera hanno un valore relativo, il resto delle motivazioni che da sempre storicamente fanno da contorno al derby, non ultimo l’effimero quanto incoraggiante riconoscimento di seconda forza (alle spalle della VL) del basket regionale, bastano e avanzano per il solito pomeriggio di passione, di tifo, cori e sfottò (sempre a scartamento ridotto in attesa che il vecchio PalaGuerrieri, non è mai troppo tardi, risorga a nuova vita). Antonio Valentini, che settimana è stata per voi? "La settima del derby – non perde il sorriso il capitano della General Contractor – la settimana dove tutto è amplificato e tutto viene fatto col massimo dell’impegno e dell’attenzione". Quanto ha pesato la perdita dell’imbattibilità? "Non più di tanto, durante la striscia abbiamo sempre e solo pensato partita dopo partita, dopo Ravenna c’era stato qualche segno di appannamento, Imola ha confermato che in questo campionato non c’ è niente di scontato quindi nel derby proveremo a riprendere la striscia e la fiducia: sarà dura contro una squadra in grandissima forma che farà di tutto per batterci: per la prima volta li precediamo in classifica, non era mai successo negli altri campionati di serie B". Per Antonio Valentini sarà il sesto derby i primi tre li ha vinti Fabriano, gli ultimi due Jesi. Puntiamo al pareggio? "Poco ma sicuro, ci proviamo, certo che ci proviamo".

Gianni Angelucci