Ristopro, inizia la corsa al sogno promozione

Dopo aver ottenuto nella regular season il quinto posto, Inizia l’avventura della Ristopro Janus Basket Fabriano nei playoff contro la Gema Montecatini. I toscani hanno terminato al quarto posto il girone A, con un ruolino di 20vittorie e 14 sconfitte in regular season.

La serie fra Fabriano e Montecatini, al meglio delle 5 gare, è inserita nel tabellone 2, con la vincente che affronterà in semifinale chi supererà il turno fra LiofilchemRoseto e Geko Sant’Antimo.

La Gema, allenata da coach Marco Del Re, ha vissuto una stagione buona rimanendo sempre ai primi posti della classifica. Montecatini si è garantita il quarto posto battendo nell’ultima giornata Desio al supplementare e può vantare un collettivo abituato a ben figurare nel campionato di B, con tanti elementi di spicco, a partire dall’asse play-pivot composto da Nicola Savoldelli (9.5 punti, 4.0 assist) e Marco Di Pizzo (9.2 punti, 61% da due). Le bocche da fuoco principali dell’attacco rossoblù, ossia la guardia Nicola Mastrangelo (12.7 punti, 4.1 falli subiti) e l’ex Firenze Lorenzo Passoni (13.3 punti, 41% da tre). Gli esterni sono altri due giocatori di spessore, anche se condizionati da qualche infortunio, l’ex Piombino Saverio Mazzantini e l’ex Giulianova Simone Angelucci, con il giovane Lorenzo Dell’Anna che si è ritagliato minuti importanti.

A dare respiro in regia a Savoldelli c’è il 2004 Matteo Corgnati, mentre a fianco di Di Pizzo la Gema schiera Federico Pirani e l’estone Kirill Korsunov (5.7 punti, 3.3 rimbalzi). Fabriano, forte di un girone di ritorno incredibile con 13 vittorie su 16 gare e un rush finale esaltante, ha conquistato nel girone B la quinta posizione e adesso affronterà con il roster al completa la squadra di Montecatini al meglio delle cinque gare. La squadra allenata da coach Niccolai trascinata da capitan Stanic e da tutto il gruppo è riuscita a trovare un sistema di gioco molto dispendioso ma che rende al massimo e soprattutto che non molla mai anche quando le gare sembrano prendere una brutta piega, recuperando svantaggi (-19) incredibili. Una squadra con tanta grinta, carattere e determinazione guidata da un condottiero di spessore come Niccolai.

Si inizia oggi alle 20.30 in trasferta. Programma della serie: Gara 1 – Sabato 4 maggio, ore 20.30, PalaTerme (Montecatini Terme) Gara 2 – Lunedì 6 maggio, ore 20.30, PalaTerme (Montecatini Terme) Gara 3 - Venerdì 10 maggio, ore 21.00, PalaChemiba (Cerreto d’Esi) Gara 4 (eventuale) – Domenica 12 maggio, ore 19.00, PalaChemiba (Cerreto d’Esi) Gara 5 (eventuale) – Mercoledì 15 maggio, ore 20.45, PalaTerme (Montecatini Terme)

Angelo Campioni