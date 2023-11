Basket, coppe europee: Trento cala il tris contro Wroclaw. Bene Varese, crolla Brindisi

Trento, 8 novembre 2023 – Dopo il successo ottenuto ieri dall’Umana Reyer Venezia contro gli sloveni del Cedevita Olimpia Lubiana, in Eurocup è arrivata anche la terza vittoria consecutiva della Dolomiti Energia Trento (sesta se si contano anche le gare di campionato) che ha sbancato la Hala Orbita sconfiggendo i polacchi dello Slask Wroclaw 84-75. Sono ben quattro i bianconeri finiti in doppia cifra e risultati decisivi in questo successo: la palma di miglior realizzatore bianconero è andata a Kamar Baldwin, che ha chiuso la gara con un bottino personale di 17 punti, mentre Davide Alviti e Prentiss Hubb ne hanno mandati a bersaglio 15 a testa e Andrejs Grazulis si è fermato a quota 13, conditi però con 9 rimbalzi catturati. Proprio Grazulis ha fatto da apripista per Trento, che sin dal primo quarto è riuscita a prendere la testa del match (16-19 dopo 10’). I padroni di casa hanno però reagito a partire dal secondo quarto e, trascinati dalle giocate di Kendale McCollum (top scorer del match al pari di Dusan Miletic con 19 punti), hanno rimesso la freccia del sorpasso andando negli spogliatoi con un vantaggio di tre lunghezze. Il testa a testa è quindi proseguito anche nel terzo quarto, nella seconda parte del quale Trento ha cercato di dare una spallata più decisa piazzando un break di 11-0. La vera svolta è però arrivata solo nei 10’ conclusivi, quando sono saliti in cattedra Baldwin e Hubb che hanno mandato a bersaglio i canestri che hanno poi condotto i bianconeri verso il successo.

FIBA Europe Cup: vince ancora Varese. Brindisi sempre più in crisi

In FIBA Europe Cup è invece salito a due il computo dei successi consecutivi dell’Itelyum Varese, capace di sconfiggere i ciprioti del Keravnos con un pirotecnico 97-90. Sulla vittoria della compagine lombarda, che ha tirato con il 60% da due e un ottimo 41% da tre, ci sono le firme di ben sei giocatori finiti in doppia cifra per punti segnati: il capofila è stato Vincent Shahid, che è arrivato a quota 17. Più che positive anche prestazioni di Sean McDermott (14 punti) e Gabe Brown (14 punti con anche 8 rimbalzi catturati). Già nella frazione d’apertura, i lombardi hanno provato a scavare un solco piazzando un 11-0 che li ha spinti a +15 (23-8). Il Keravnos ha però saputo ricucire quantomeno lo strappo e si è rimesso sulle tracce dei biancorossi senza però riuscire a riaprire completamente i giochi. Nel finale, poi, Varese è riuscita a mettere definitivamente le mani sulla vittoria grazie ai guizzi di Shahid. Sembra invece senza fine la spirale di risultati negativi in cui si è infilata l’Happy Casa Brindisi, ko anche contro gli spagnoli del Saragozza, che si sono imposti sui salentini con un perentorio 91-72. Tra i grandi protagonisti del successo degli iberici, che hanno di fatto archiviato la pratica nella prima metà di gara – chiusa con un tesoretto di vantaggio di 14 lunghezze –, ci sono due vecchie conoscenze del campionato di Serie A: l’italiano Andrea Cinciarini ha infatti sfiorato la tripla doppia chiudendo con all’attivo 7 punti, 8 rimbalzi e ben 11 assist, mentre l’ex Venezia Mitchell Watt ha realizzato 17 punti.