Risultati Nba, tonfo Lakers senza LeBron e Doncic. Golden State si spaventa per Curry, poi vince

Milano, 21 marzo 2025 - Senza Lebron James, Doncic e Reaves, i Los Angeles Lakers crollano di fronte a Milwaukee, che detta legge alla Crypto.com Arena nonostante l'indisponibilità di Lillard. I Bucks trionfano per 118-89, grazie in particolar modo ai 28 punti di Antetokounmpo e ai 23 di Trent. Dopo il primo periodo (34-19 per gli ospiti), la gara è già pressoché decisa e nelle file dei gialloviola trova spazio Bronny James, che si toglie la soddisfazione di far registrare il proprio massimo in carriera (17 punti con 7/10 al tiro), ma con un -36 di plus/minus. Altra vittoria invece per Golden State, che al Chase Center ha ragione di Toronto per 117-114. A trascinare al successo gli Warriors sono soprattutto Green, che sigla 21 punti, e Butler, autore di una tripla doppia (la prima con indosso la nuova maglia) da 16 punti, 11 rimbalzi e 12 assist. Spavento per i Dubs, che non possono contare nell'ultima parte di gara su Curry, out dopo una brutta caduta. Ai Raptors non bastano la doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi di Barnes e i 21 punti di Quickley.

Sorrisi per Charlotte, Indiana e Chicago

Affermazione interna pure per Charlotte, che a sorpresa travolge New York. Gli Hornets volano grazie ai 25 punti di Lamelo Ball e alla doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi di Williams. I Knicks, ko 115-98, cadono rovinosamente senza Brunson: inutili le prove di Anunoby e Towns, che combinano per 49 punti (per il secondo ci sono anche 10 rimbalzi). Molto più equilibrata la sfida fra Indiana e Brooklyn, che viene decisa all'overtime. I Pacers, privi di Haliburton, si aggrappano a Mathurin (28 punti e 16 rimbalzi) e Turner (23 punti), e alla fine riescono a spuntarla per 105-99. Insufficienti per i Nets le prestazioni di Russell e Williams, che in due realizzano 44 punti. A completare il quadro dei risultati della notte ecco il colpo di Chicago in quel di Sacramento: per i Bulls si tratta del sesto successo nelle ultime otto partite disputate. I Kings, senza Sabonis, sprecano il +9 dell'intervallo e, nonostante i 34 punti di Monk, perdono 126-116, con gli ospiti presi per mano da White (35 punti), Vucevic (24 punti, 14 rimbalzi e 8 assist) e Huerter (25 punti).

Leggi anche: Eurolega, il Maccabi non fa sconti: ottava sconfitta europea di fila per la Virtus Bologna