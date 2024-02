Serie A: Brescia travolge anche Napoli, Venezia cade a Reggio Emilia

Bologna, 3 febbraio 2024 – La Germani Brescia prima della classe è un vero e proprio rullo compressore: nel primo dei due anticipi del campionato di Serie A di basket, la formazione lombarda ha ottenuto infatti la quarta vittoria di fila – quinto sigillo nelle ultime sei gare – strapazzando la Generazione Vincente Napoli con un netto 104-83. I numeri, però, non raccontano appieno quello che è stato il dominio della formazione di coach Alessandro Magro, protagonista di una straordinaria prestazione balistica, testimoniata dalle altissime percentuali al tiro (71.5% nel tiro da due e 44.5% nel tiro dalla lunga distanza) e dai cinque giocatori finiti in doppia cifra. La palma di top scorer è finita dritta nelle mani di CJ Massinburg, che ha confermato di essere in un momento di grande brillantezza e ha mandato a bersaglio 23 punti con un 5/8 nel tiro, mentre David Cournooh ha chiuso a quota 18 punti, due in più dei 16 siglati da Semaj Christon. Serata da dimenticare, invece, per la GeVi di coach Milicic, che per la seconda volta di fila ha perso incassando più di 100 punti. Alla compagine partenopea non sono bastati i 17 punti conditi con 9 assist di Tyler Ennis e i 15 punti di Michal Sokolowski. Fin troppo facilmente riassumibile la cronaca di una gara apparsa mai in discussione, perché già dal primo quarto Brescia ha schiacciato sul pedale dell’acceleratore sfruttando il gioco nel pitturato e in poco meno di 7’ ha piazzato un tramortente 24-5 di parziale che ha indirizzato il corso del match in maniera decisiva. Dopo questo potente montante incassato, infatti, la GeVi non è più riuscita a rialzarsi ed è sprofondata persino a -26 prima di rendere meno amaro il passivo quando la Germani ha abbassato fisiologicamente i ritmi.

Reggio batte nettamente la Reyer

Con questo successo, salgono a quattro le lunghezze che separano Brescia dall’Umana Reyer Venezia, sconfitta 77-60 in casa dell’Unahotels Reggio Emilia. Priva di Kabengele e Parks, la formazione orogranata ha sofferto l’energia e la fisicità degli emiliani e ha pagato a caro prezzo le prestazioni sottotono di giocatori chiave comer Wiltjer, Tucker, Tessitori (espulso poco prima dell'intervallo) e Spissu. Gli emiliani, invece, non hanno patito la mancanza di Kevin Hervey – finito ai margini del progetto biancorosso – e sono stati trascinati dalle prove maiuscole di Briante Weber (18 punti) e Darion Atkins (17 punti), mentre nelle file dell’Umana Reyer l’unico ad aver raggiunto la doppia cifra è stato Amir Simms, che ha chiuso con un bottino personale di 14 punti e 7 rimbalzi. Il match si è giocato sul filo dell’equilibrio fino alla metà del secondo quarto, quando è salito in cattedra Weber, che assieme a Smith ha messo la firma sul 38-28 biancorosso, diventato 38-30 alla pausa lunga. Dopo l’intervallo, gli uomini di Priftis hanno ripreso a macinare punti e gioco, spinti dall’energia debordante di Atkins e Weber, e hanno allungato l’elastico del loro vantaggio fino alle 16 lunghezze a 10’ dalla fine. Un solco troppo profondo da colmare per Venezia che nel quarto quarto ha controllato ritmi e punteggi arrivando a toccare anche il +20.