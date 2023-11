Rugby donne. È di Sofia Stefan la ’Meta dell’anno’

È di Sofia Stefan, segnata nella partita tra Italia e Irlanda dello scorso 15 aprile, la meta che si aggiudica il prestigioso premio della ‘Meta dell’annò in ambito femminile ai ‘World Rugby Awards’. La segnatura della 31enne mediano di mischia delle azzurre (82 le presenze in nazionale) contro le irlandesi, durante la partita valida per lo scorso Sei Nazioni donne, è arrivata al termine di un’azione corale. Il riconoscimento a Sofia Stefan è il secondo ‘World Rugby Award’ vinto nella storia da un italiano: il primo è stato quello di Ange Capuozzo, nel 2022 ‘Giocatore emergente dell’anno’. "Abbiamo scatenato tutti, i miei genitori – è il commento di Stefan –. Diciamo che ho tanti parenti. Lo vivo come un riconoscimento al collettivo, alla fine io segno ma l’azione è di tutta la squadra".