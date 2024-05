Segnali di vera Olimpia: "Così è tutto più facile"

Dopo la tempesta inattesa di Gara 1 l’Olimpia ha cambiato decisamente faccia nel secondo appuntamento dei playoff con un clamoroso primo tempo da 65 punti che fissa il nuovo record in stagione dei biancorossi. La decisione e l’attenzione con cui i milanesi hanno approcciato la partita hanno permesso di metterla subito in discesa, ma quel che è cambiato rispetto al primo match è che poi l’Armani ha mantenuto le distanze senza staccare la spina. La carica l’ha suonata capitan Nicolò Melli che con i suoi 12 punti pressoché consecutivi nei primi 5’ della partita ha fatto subito capire che questa volta la squadra non avrebbe lasciato nulla di intentato. "Abbiamo avuto un approccio iniziale molto diverso da quello di Gara 1 - conferma coach Ettore Messina - molto più solido in difesa nel primo quarto almeno, abbiamo accumulato subito un buon vantaggio e da quel momento è ovvio che la partita è diventata più agevole. In attacco siamo andati a giocare molto in post basso, come dice il numero di tiri da due".

Ora servirà capire se è stata solo la reazione istantanea allo schiaffo ricevuto da Trento o c’è qualcosa di più. Non basterà solo il passaggio del turno perché la strada nei playoff è ancora lunghissima e le insidie numerose, a partire dalle due partite che si giocheranno a Trento perché adesso il pallino del fattore campo è nelle mani della Dolomiti Energia e i milanesi non devono pensare che le due gare della T Quotidiano Arena siano così semplici. "Ci prepariamo a Gara 3 - continua l’allenatore focalizzandosi già sulla prossima partita - non credo che cercheremo di abbassare i ritmi perché non giocherebbe a nostro favore. Penso che la chiave per noi sia muovere la palla con velocità". Gara 3 sarà domani a Trento alle 20.45 ed è già stato fissato anche l’orario di Gara 4, domenica alle 18 sempre in Trentino. Coach Messina non vuole cancellare i troppi punti subiti anche in gara 2: "Dovremo cercare di fare meglio in difesa". L’Olimpia dovrà partire da qui, non permettere a Trento di pensare di potersela giocare.