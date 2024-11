Serie a. Brescia s’interroga dopo il flop in casa contro Trapani: "Uno schiaffone»

La Germani Brescia incassa la prima sconfitta casalinga della stagione contro Trapani, con un netto 95-74 che lascia aperti molti interrogativi sulle prestazioni recenti della squadra. Al PalaLeonessa, i biancoblù sono apparsi subito in difficoltà, mancando l’intensità e l’energia necessarie per fronteggiare un’avversaria fisicamente imponente e capace di mettere pressione sin dai primi minuti. L’avvio aggressivo dei siciliani ha colto di sorpresa Brescia, che ha subito un parziale devastante nei primi minuti senza riuscire mai a ricucire lo strappo. Tra le criticità emerse, l’approccio alla gara continua a rappresentare un punto debole per Brescia, come già visto nella precedente trasferta a Reggio Emilia. Inoltre, il contributo offensivo di Rivers è rimasto al di sotto delle aspettative, con una prestazione anonima che ha limitato ulteriormente le opzioni di attacco. Senza dimenticare anche l’efficacia ai tiri liberi: il 20 su 32 dalla lunetta ha impedito alla Germani di restare in partita, soprattutto nella prima metà gara, dove qualche punto in più avrebbe potuto cambiare l’inerzia Coach Giuseppe Poeta (nella foto) ha riconosciuto le difficoltà: "Abbiamo preso un bello schiaffone", e non sono solo complimenti all’avversario: "È il dato peggiore per questa squadra secondo me, credo siano figlie della poca energia messa in campo, del mancato impatto sul match. Basta guardare sui palloni fifty-fifty, dove arrivavamo sempre tardi".

Alessandro Luigi Maggi