Serie a. Cavina avverte Cremona: "Con Brindisi voglio intensità»

Cremona tornerà sul parquet del PalaRadi per affrontare la New Basket Brindisi nella 14ª giornata di Serie A UnipolSai. I pugliesi sono attualmente ultimi in classifica. Coach Demis Cavina (nella foto) ha presentato così il match dopo il ko con Milano: "La fase più importante di questa partita sarà l’approccio. Dobbiamo essere bravi ad avere fin da subito un’intensità difensiva che ci permette di correre limitando anche quello che è il talento dal perimetro di Brindisi, che è una squadra che ha in campo praticamente sempre 4 giocatori che possono segnare dal perimetro con qualità".

Focus sulla difesa: "Sarà quindi fondamentale l’approccio soprattutto difensivo: cercare di dare un’impronta alla partita sarà il nostro obiettivo principale, sfruttando anche quelle che sono le cose che ci stanno venendo meglio, che in questo momento sono proprio il gioco veloce in transizione".

A.L.M.