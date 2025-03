Serie A. Cremona, trasferta in laguna. Varese alla carica di Reggio

Dopo il derby Brescia-Milano oggi in campo Pallacanestro Varese e Vanoli Cremona, entrambe impegnate in sfide decisive per i rispettivi obiettivi stagionali. Impegno complesso per la squadra di Brotto, attesa alle ore 20 a Venezia da una Reyer in risalita in classifica. "Venezia è una squadra solidissima, la seconda difesa del campionato e la terza per numero di rimbalzi – il commento del coach della Vanoli –. Dopo un inizio difficile dove avevano patito delle assenze per infortuni, si sono ripresi e adesso stanno lottando per i playoff. Dovremo giocare una pallacanestro attenta per i 24 secondi, perché loro non ti permettono sbavature e incertezze". La classifica è cortissima, Napoli e Pistoia vanno tenute a distanza. Per Varese, invece, arriva la Reggiana, in piena corsa per la post-season. "Veniamo da una settimana di lavoro davvero ottima, con i ragazzi che stanno facendo veramente bene in allenamento – le parole di Kastritis –. Abbiamo perso due partite ai supplementari e nonostante questo si sono presentati in palestra ancora più motivati e determinati a spingere senza sosta. Sono sicuro che saremo pronti in termini di energia per mostrare la voglia di competere forte e provare a vincere la partita di domenica contro Reggio Emilia di fronte ai nostri tifosi". Palla a due alle 16.45.

A.L.M.