Serie A. L’Estra Pistoia affila le armi per la dura trasferta di Napoli

"I sogni son desideri" cantava Cenerentola ed a ben guardare è una canzone che si addice bene a Pistoia che, considerata da tutti come la Cenerentola del campionato sta per diventare una bellissima principessa senza bisogno dell’aiuto della Fata Madrina. A fare le magie ci pensa Nicola Brienza, non con la bacchetta magica ma con il duro lavoro in palestra, la capacità di preparare le partite, leggerle e interpretarle; aiutato, questa volta sì, da uno splendido gruppo di giocatori sempre pronti a dare tutto in campo. Il sogno dell’Estra è lì vicino tanto che allungando una mano si può quasi toccare, manca veramente poco per poterlo realizzare. I biancorossi sono ad un passo dalla sicurezza di disputare anche il prossimo anno il campionato di serie A al punto che già domani sera contro Napoli potrebbero tagliare il traguardo.

Certo, affrontare la squadra di coach Igor Milicic sul proprio campo non è come partecipare al gran ballo ed i biancorossi più che le scarpette di cristallo dovranno indossare un’armatura con tanto di spada e scudo. Napoli lotta per un posto nei play off e per riuscirci deve guardarsi le spalle visto che Pistoia, Trento e Tortona le stanno con il fiato sul collo pronte ad approfittare di un passo falso che proprio l’Estra spera che accada. Già perché Pistoia, che ha due soli punti di distacco, ha vinto la gara d’andata e in caso di successo raggiungerebbe Napoli in classifica ed in virtù degli scontri diretti a favore sarebbe davanti. Una sfida che per entrambe le squadre vale tantissimo e che potrebbe indirizzare la stagione in un modo o nell’altro. Napoli, dopo la vittoria della Coppa Italia, vuole conquistare anche un posto tra le prime otto, Pistoia, dopo una stagione vissuta a mille, vuole continuare a stupire e regalarsi una salvezza anticipata strizzando l’occhio ai play off. Due squadre, Napoli e Pistoia, che si sono già tolte diverse soddisfazioni. Ma che non hanno intenzione di fermarsi.

Maurizio Innocenti