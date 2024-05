Basket Serie A: le gare dell'ultima giornata e dove vederle

Bologna, 5 maggio 2024 – Ancora 40’ per decretare gli ultimi verdetti. Domenica, con tutte le gare che si disputeranno in contemporanea alle 18.15, si giocherà infatti la trentesima e ultima giornata della regular season del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai: nonostante ci sia già la certezza da una settimana dei nomi delle magnifiche otto che parteciperanno ai playoff, c’è grande fermento per capire chi la spunterà tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna nella corsa al primo posto. I felsinei, che saranno impegnati in una sfida tutta a tinte bianconera con la Dolomiti Energia Trento (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2), in questo testa a testa con l’Olimpia partono con il vantaggio degli scontri diretti a favore, ma Trento, dal canto suo, dovrà cercare di vendere cara la pelle perché impegnata nella corsa al quinto posto. Milano, invece, proverà a giocarsi tutte le sue carte nel derby con la Vanoli Basket Cremona (match in diretta su DAZN), che ha ormai chiuso positivamente il discorso salvezza.

Discorso salvezza per cui sono invece rimaste in corsa la Carpegna Prosciutto Pesaro e la Nutribullet Treviso: la compagine veneta, che parte con un vantaggio di due lunghezze sui marchigiani (22-20), ospiterà tra le mura amiche del PalaVerde di Villorba la Bertram Derthona Tortona attualmente ottava (diretta su DAZN e su DMAX, canale numero 52 del digitale terrestre), ma ancora in lizza per il settimo posto in caso di parità a quota 30 punti con la Dolomiti Energia Trento. Vista la classifica, la Carpegna Prosciutto Pesaro, che una settimana fa ha tenuto vivo il discorso legato alla permanenza in A battendo Cremona, dovrà quindi giocoforza sperare in un passo falso di Treviso ma al tempo stesso sbancare il Taliercio battendo a domicilio l’Umana Reyer Venezia, già sicura della quarta piazza in griglia playoff. Gli orogranata hanno infatti un vantaggio di quattro lunghezze dall’Unahotels Reggio Emilia che, a quota 32 punti, deve provare a proteggersi dagli assalti di Pistoia e Trento, appaiate a 30 punti: per mettersi al riparo definitivamente, gli emiliani dovranno superare lo scoglio Dinamo Sassari (match in diretta su DAZN).

Pistoia potrà invece puntare sul fattore PalaCarrara nel match tutto biancorosso contro la Openjobmetis Varese (match in diretta su DAZN). Infine, ci saranno poi il derby campano tra la Generazione Vincente Napoli e la Givova Scafati (match in diretta su DAZN), ormai tagliate fuori dai discorsi playoff, e la sfida tra Germani Brescia ed Happy Casa Brindisi, che lascerà formalmente la Serie A dopo una permanenza di 12 stagioni di fila (match in diretta su DAZN).

Dove vedere le gare in TV

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Unahotels Reggio Emilia: ore 18.15 (diretta su DAZN)

Generazione Vincente Napoli – Givova Scafati Basket: ore 18.15 (diretta su DAZN)

Nutribullet Treviso – Bertram Dertona Tortona: ore 18.15 (diretta su DAZN e DMAX, canale 52 del digitale terrestre)

Umana Reyer Venezia – Carpegna Prosciutto Pesaro: ore 18.15 (diretta su DAZN)

Virtus Segafredo Bologna – Dolomiti Energia Trentino: ore 18.15 (diretta su DAZN ed Eurosport 2)

Estra Pistoia – Openjobmetis Varese: ore 18.15 (diretta su DAZN)

Germani Brescia – Happy Casa Brindisi: ore 18.15 (diretta su DAZN)

Vanoli Basket Cremona – EA7 Emporio Armani Milano: ore 18.15 (diretta su DAZN).