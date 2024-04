Basket Serie A: le gare del 27esimo turno e dove vederle in tv

Bologna, 13 aprile 2024 – Non conosce sosta la corsa della regular season del campionato di Serie A di basket, targato Unipolsai: con ben due anticipi, sabato sera, prenderà infatti il 27° e quartultimo turno. Il sipario si alzerà con la gara delle 20 (match in diretta su DAZN) tra la Dolomiti Energia Trento e la Bertram Derthona Tortona. Una sfida decisamente importante in chiave playoff tra due squadre che cercano si presentano all’appuntamento appaiate a quota 26 punti al settimo e ottavo posto, cercano punti preziosi per restare in corsa sul treno playoff e sono reduci dai ko rimediati rispettivamente contro Milano e Brescia. Cerca invece punti vitali per tenere accesa la fiammella della speranza salvezza la Carpegna Prosciutto Pesaro, che alle 20.30 (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2) ospiterà alla Vitrifrigo Arena la matricola Estra Pistoia che invece pare sempre più lanciata verso la conquista dello straordinario obiettivo di centrare la post-season. I marchigiani, che non possono più sbagliare se vogliono risalire la china e restare in Serie A, potranno contare sotto le plance sulla stazza di Loudon Love, nuovo centro dei biancorossi (205 centimetri), reduce dall’experienza in G-League con i Memphis Hustle (poco più di 8 punti di media a partita in questa stagione).

Domenica 14 aprile la giornata ripartirà con la sfida delle ore 17 (match in diretta su DAZN) tra la Nutribullet Treviso e l’EA7 Emporio Armani Milano: la formazione veneta, che contro Brindisi ha visto interrompersi la striscia positiva di quattro successi, vuole assolutamente riprendere la sua corsa per allontanarsi dalla zona calda della bassa classifica, ma dall’altra parte troverà una Milano che in settimana si è congedata dall’Eurolega con il ko contro il Maccabi e adesso vuole perseguire l’obiettivo di raggiungere la vetta del campionato distante due soli punti. Non vince da due gare, invece, la Unahotels Reggio Emilia, che alle ore 18 (match in diretta su DAZN e in chiaro su DMAX, canale numero 52 del digitale terrestre) ospiterà al PalaBigi una Happy Casa Brindisi che è sì reduce dalla vittoria contro Treviso – la terza nelle ultime quattro uscite – ma al pari di Pesaro è con le spalle al muro e deve necessariamente recuperare quattro punti dalla terzultima per sperare nella salvezza. Un quarto d’ora più tardi alle 18.15, la Virtus Segafredo Bologna ospiterà alla Segafredo Arena la Vanoli Basket Cremona con il primo turno dei play-in di Eurolega – in programma martedì 16 aprile alle ore 20 in casa dell’Efes Istanbul – sullo sfondo. Il big match di giornata sarà invece in programma alle ore 20 al PalaLeonessa e vedrà protagoniste la Germani Brescia padrona di casa e capolista in solitaria e l’Umana Reyer Venezia, che insegue i biancoblù a soli due punti di distanza ma si è imposta nel match di andata. Tutta a tinte biancoblù, invece, la sfida delle 19 (match in diretta su DAZN) tra la Generazione Vincente Napoli, in striscia negativa da cinque partite e scivolata al di fuori del lotto delle magnifiche otto che andranno ai playoff, e la Dinamo Sassari che invece ha raggiunto proprio i partenopei a quota 24 punti. La giornata si chiuderà poi il match delle 20 (match in diretta su DAZN) che mette in palio punti importanti per mettere al sicuro la salvezza tra la Givova Scafati e la Openjobmetis Varese, separate in graduatoria da due sole lunghezze.