Basket Serie A: Venezia batte e aggancia Brescia. Crisi Tortona, Virtus sul velluto

Bologna, 23 dicembre 2023 – L’aggancio alla vetta al campionato di Serie A di basket è il regalo di Natale che l’Umana Reyer Venezia ha trovato sotto il suo albero con qualche ora di anticipo: la compagine lagunare si è infatti presa i due punti del big match della tredicesima giornata superando la Germani Brescia 86-71 appaindola a quota 20 punti. Un successo che gli orogranata hanno costruito attorno a una difesa granitica, che nella ripresa è salita esponenzialmente di colpi, concedendo soltanto 28 punti in 20’ ai biancoblù, che nei 10’ finali ne hanno incassati ben 27. Il resto lo ha fatto l’attacco che, trascinato dalle prove maiuscole di Rayjon Tucker (17 punti) e Amedeo Tessitori (21 punti), decisivo nel finale per respingere gli ultimi assalti dei lombardi – arrivati fino al -3 –, ai quali non sono bastati i 16 punti di Amedeo Della Valle e gli 11 di CJ Massimburg. Dietro al duo di testa procedono a braccetto la Dolomiti Energia Trento e la Virtus Segafredo Bologna: la formazione di coach Paolo Galbiati si è imposta con un pirotecnico 101-94 sulla Generazione Vincente Napoli. Sul successo della Dolomiti Energia c’è la tripla firma in calce di Andrejs Grazulis – autore di una pesantissima doppia doppia (26 punti e 10 rimbalzi) – Prentiss Hubb (21 punti con 5/8 nel tiro da tre) e Davide Alviti (16 punti con 4/5 dall’arco dei 6.75 metri). Lo spartiacque del match è stato il secondo quarto, nel quale i bianconeri hanno mandato a bersaglio ben 35 punti – a fronte dei 21 subiti – e si sono costruiti un tesoretto di vantaggio che li ha messi al riparo dai tentativi di rientro dei partenopei, che alla BLM Group Arena hanno così incassato il quarto ko di fila e ai quali non sono bastati i 35 punti di un tarantolato Tyler Ennis.

Successo decisamente agevole per la Virtus Segafredo Bologna, che ha sbancato Pistoia imponendosi con un perentorio 91-70: i felsinei sono riusciti a non pagare lo scotto del doppio impegno settimanale in Eurolega e già dopo i primi 10’ avevano un consistente vantaggio che hanno via via incrementato, arrivando fino al +28 nel corso della terza frazione. In grande evidenza, nello scacchiere bolognese, il quartetto formato da Marco Belinelli (19 punti), Bryant Dunston (18), Daniel Hackett (17) e Toko Shengelia (16).

Tra le formazioni più in forma del momento c’è senza alcun dubbio anche la Nutribullet Treviso, che ha calato il poker di successi consecutivi battendo 82-68 una Bertram Tortona sempre più in crisi. Sono infatti quattro i ko di fila incassati dalla formazione di coach Ramondino, che ora sarebbe a rischio esonero, con Walter De Raffaele in pole position per sostituirlo. Non è bastato neppure il buon esordio di Colbey Ross (14 punti e 6 rimbalzi) ai piemontesi che nel quarto quarto sono vistosamente calati e hanno ceduto il passo a una Treviso sospinta dai 17 punti e 7 rimbalzi di Terry Allen e dai 16 punti di Osvaldas Olisevicius. Lo spettacolo non è mancato neppure al PalaPentassuglia di Brindisi, dove la Givova Scafati ha piegato 103-98 l’Happy Casa Brindisi dopo un tempo supplementare: decisivo il parziale di 34-19 che ha permesso ai campani di portare il match all’overtime, dove poi hanno piazzato il colpo di reni vincente nei 5’ conclusivi. Determinante il contributo fornito ai gialloblù da David Logan (26 punti) e Alessandro Gentile (21).

Da incorniciare, invece, l’esordio in maglia Openjobmetis Varese di Nico Mannion: l’azzurro ha infatti mandato a referto 26 punti nell’88-81 con cui i lombardi hanno piegato la Carpegna Prosciutto Pesaro e interrotto una striscia negativa di quattro ko. Infine, la Unahotels Reggio Emilia di un immarcabile Langston Galloway (20 punti) è tornata al successo battendo 77-59 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari: determinante il 23-11 di parziale messo a segno dagli emiliani negli ultimi 10’.