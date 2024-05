Serie A, i risultati: la Virtus chiude al primo posto. Pesaro perde e retrocede

Bologna, 5 maggio 2024 – Il dado è tratto. La trentesima e ultima giornata della regular season del campionato di Serie A di basket ha infatti emesso i verdetti finali, a cominciare dalla lotta per la prima posizione, nella quale ad avere la meglio è stata la Virtus Segafredo Bologna che ha travolto in casa la Dolomiti Energia Trentino con un perentorio 108-61. La compagine bolognese, trascinata dal terzetto formato da Marco Belinelli (miglior realizzatore con 20 punti), Jordan Mickey (15) e Toko Shengelia (14) ha messo le proprie intenzioni in chiaro grazie ad un primo quarto chiuso con 30 punti all’attivo e un vantaggio di 15 lunghezze. Una mazzata per Trento – ancora priva del neoacquisto Hommes – che non ha saputo tenere il passo ed ha anzitempo alzato bandiera bianca. Il successo di Bologna ha reso vano quello dell’EA7 Emporio Armani Milano, che soltanto al fotofinish è riuscita a piegare 73-72 la Vanoli Basket Cremona e ha chiuso a 44 punti al pari di Bologna ma al secondo posto per effetto degli scontri diretti: a decidere questo derby lombardo è stata una tripla a 1.2” dalla fine di Nicolò Melli, la quale ha suggellato la rimonta dei biancorossi, finiti anche a -14 nella prima metà di gara. Ad alimentare la risalita dell’Olimpia sono state le prestazioni maiuscole di Nikola Mirotic (25 punti con 9/10 in lunetta e 7 rimbalzi) e Shavon Shields. In coda al gruppo, dopo quella di Brindisi, è invece arrivata anche la retrocessione della Carpegna Prosciutto Pesaro, battuta 91-79 in casa dell’Umana Reyer Venezia: fatale alla compagine pesarese, che aveva provato a risalire la china dopo un avvio difficile, è stato il tramortente 35-11 di parziale incassato nel corso del terzo quarto. Ben sei gli uomini in doppia cifra nello scacchiere dei lagunari, sospinti dai 21 punti di Amir Simms, dai 17 di Jordan Parks e dalla doppia doppia di Kabengele (10 punti conditi con 12 rimbalzi). Ad avere la meglio nella corsa salvezza è stata quindi la Nutribullet Treviso che ha suggellato la permanenza nel campionato sconfiggendo 87-74 la Bertram Derthona Tortona: a mettere la firma sul successo finale dei veneti è stato un tarantolato D’Angelo Harrison, autore di un bottino personale di 27 punti (5/7 da due e 5/9 da tre). Tornando in zona playoff, la classifica è di fatto rimasta cristallizzata: oltre ai ko di Trento e Tortona, è arrivato anche quello di Reggio Emilia, che è stata sconfitta 95-63 sul campo della Dinamo Banco di Sardegna Sassari (22 punti per Alfonzo McKinnie tra i biancoblù) e ha chiuso al quinto posto, con due lunghezze di vantaggio sull’Estra Pistoia, caduta in maniera altrettanto netta (76-98) in casa contro la Openjobmetis Varese, sospinta dai 30 punti dell’ex di serata Davide Moretti. Infine, ci sono da registrare i successi della Germani Brescia – che era già certa del terzo posto e ha battuto 94-75 l’Happy Casa Brindisi con un grande Della Valle (18 punti) e quello della Generazione Vincente Napoli che ha chiuso la stagione imponendosi per 102-92 nel derby campano contro la Givova Scafati (20 punti per Zubcic e 19 per Pullen tra i partenopei).

Gli accoppiamenti playoff

Virtus Segafredo Bologna (1) – (8) Bertram Derthona Tortona EA7 Emporio Armani Milano (2) – (7) Dolomiti Energia Trentino Germani Brescia (3) – (6) Estra Pistoia Umana Reyer Venezia (4) – (5) Unahotels Reggio Emilia *I playoff inizieranno sabato 11 maggio con serie al meglio delle cinque gare