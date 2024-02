Serie A. Spareggio salvezza, Varese supera Pesaro 91-80

BASKET

La Pallacanestro Varese trova una vittoria chiave nella sfida salvezza con Pesaro e chiude una settimana importante, passata per la qualificazione ai quarti di finale di Fiba Europe Cup. La sconfitta con Trento è definitivamente alle spalle. L’impatto della vittoria di Masnago sulla classifica è importante: ultimo posto lasciato a 8 lunghezze dopo il ko di Brindisi a Milano, penultimo a sei, ovvero proprio la VL dell’ex Meo Sacchetti, peraltro battuta anche alla gara di andata. Stagione ancora lunga, ma il futuro biancorosso è certo sulla carta più sereno, anche non dimenticando la vittoria di Treviso a Trento. Varese parte molto forte in una gara sentitissima da Masnago, toccando anche il +14 prima della clamorosa tripla di Tambone sulla sirena del primo quarto (29-18). Rapidità, precisione al tiro, aggressività. Sono gli ingredienti che servono, ma la circolazione di palla non è così brillante così come l’attenzione a rimbalzo. Per Pesaro, reduce da una settimana molto difficile con le dimissioni a fine stagione del presidentissimo Ario Costa (e le polemiche arbitrali annesse), conta un ottimo secondo quarto, che ristabilisce l’equilibrio perfetto. Lo stacco arriva nel quarto quarto. McDuffie, miglior marcatore dei suoi, chiude la sua gara per falli con ancora 8’ da giocare, le triple di Brown e Moretti garantiscono il +12 con cinque minuti da giocare. È il momento decisivo: Hanlan appoggia il +14, Sacchetti chiama timeout, i numeri da 3 diventano più che negativi, soprattutto è Totè a tradire mentre Bialaszewski raccoglie punti anche da Ulaneo e Woldetensae. Tambone, 3 punti, esce con 4 minuti da giocare sempre per falli, a Varese manca il colpo del ko a 2’.

Alessandro Luigi Maggi