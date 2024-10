Serie A: trasferta di Bologna in vista. Estra, ipotesi Paschall per far spazio a Christon

Una vittoria che crea qualche grattacapo. Detto così può sembrare un paradosso visto che il successo di Pistoia contro Napoli all’esordio in campionato è stato netto, mai in discussione, con una prova maiuscola da parte della squadra eppure qualche problemino lo crea. Già perché con l’arrivo di Semaj Christon era chiaro fin da subito che qualcuno avrebbe dovuto fargli posto solo che, appunto, dopo la prestazione della squadra di domenica scorsa scegliere diventa difficile. E’ bene precisare che al momento si tratta di scelte momentanee dovute all’esubero di giocatori e non definitive, ma comunque domenica nella sfida contro Bologna uno degli stranieri dovrà sedersi in tribuna. Il dilemma è capire a chi toccherà. Prima della partita contro Napoli si poteva anche ipotizzare che con l’arrivo di un giocatore nel ruolo di playmaker a cedergli momentaneamente il posto potesse essere Forrest oppure Silins con il folletto di Pompano Beach spostato nel ruolo di guardia. Due ipotesi che al momento sembrano essere decadute visto che Forrest e Silins sono stati i migliori in campo e quindi non è sarebbe il caso di privarsene proprio contro Bologna. Un’altra strada è quella che porta a Childs dal momento che Pistoia nel reparto lunghi è decisamente protetta e non ci sarebbe diciamo uno scompenso a livello di roster, ma anche il lungo di Raytown domenica ha giocato una partita di grande sostanza dando tanta energia e forza alla squadra. Tra i papabili a dover fare posto a Christon rimane Paschall. L’ex Golden State al momento è quello che ha più bisogno di ritrovare la condizione migliore per tornare ad esprimersi sui propri livelli e, visto che si tratta di una scelta dettata dal momento e non decisiva, potrebbe tornare utile per dare tempo al giocatore di lavorare in totale serenità. Il nodo verrà sciolto in questi giorni da parte dello staff tecnico e della dirigenza ma la scelta più probabile sembrerebbe proprio ricadere su Paschall.

Maurizio Innocenti