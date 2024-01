Serie a. Varese scatenata in Europe Cup. Bialaszewski sorride: "Una bella prova»

Nella serata di Fiba Europe Cup, l’Itelyum Varese ha battuto i tedeschi del Chemnitz, finora imbattuti, con un convincente 90-78. La squadra di Tom Bialaszewski, dopo un periodo difficile, ha mostrato grande carattere e abilità, soprattutto grazie alla prestazione eccezionale di Davide Moretti, autore di 29 punti e un’efficace gestione del gioco. L’ex Olimpia, con una performance memorabile da 7/8 da tre punti, è stato il trascinatore della squadra, dimostrando una rinascita dopo un periodo complicato.

Altri contributi notevoli sono arrivati da McDermott, con 20 punti, e Brown, che ha aggiunto 13 punti al tabellino. L’allenatore Bialaszewski ha elogiato la difesa e l’energia di Mannion: "Sono molto contento per quello che abbiamo messo in campo contro una grande squadra che fino a qui non aveva ancora perso, in particolar modo della fase difensiva. Nico Mannion all’inizio della partita ha dato il ritmo difensivo ai compagni e Davide Moretti ha continuato per il resto della partita. Abbiamo lavorato molto in settimana per avere buone difese da trasformare in ottimi attacchi e viceversa ed è quello che siamo riusciti a fare stasera".

Alessandro Luigi Maggi