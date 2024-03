Serie A1 femminile. Brixia a caccia di punti. Ma stasera lo scoglio è la corazzata Schio

La sconfitta patita a Ragusa dopo una partenza opaca, ha mantenuto la Brixia a quota 14, al fianco della Dinamo Sassari e a +2 sull’Oxygen Roma. Tre squadre che stanno "riscaldando" il finale della regular season della A1 di basket femminile, racchiuse in un piccolo fazzoletto di punti e costrette a lottare per conquistare l’ottavo posto (che al momento sarebbe delle sarde che verrebbero proiettate ai play off) e sfuggire il decimo (che incombe sulle romane, che sarebbero costrette a giocare i play out). Un intento che le biancazzurre di coach Zanardi dovranno cercare di concretizzare nelle cinque partite rimanenti, anche se questo atteso rush finale per le brixiane si aprirà questa sera (palla a due alle 20.30) con la corazzata Schio.

Un match tutto in salita che, comunque, può e deve diventare per capitan Skoric e compagne un trampolino di lancio verso la trasferta del Sabato Santo che condurrà la Brixia a Sassari, per un duello diretto che può valere tutto un campionato. Subito dopo l’incontro interno con Campobasso e prima della chiusura, sempre casalinga con la Geas (due avversarie che vogliono piazzarsi subito giù dal podio), la Brixia sarà chiamata ad un’altra "finale" il 14 aprile, quando la sfida sul parquet dell’Oxigen Roma indicherà in modo definitivo il destino stagione delle brixiane. Luca Marinoni