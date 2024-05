Serie A1 femminile. Il Sanga retrocede: "Ko meritato, ora risaliamo»

Finisce con le lacrime del Bocconi Sport Center la prima stagione in Serie A1 del Sanga Milano. La società milanese che aveva riportato il basket cittadino nella massima categoria femminile deve abbandonare il suo sogno dopo una sola stagione. Il Repower non è riuscito ad invertire la tendenza degli ultimi mesi ed è amaramente retrocesso perdendo anche l’ultima serie dei playout contro Battipaglia. Dopo il ko in terra campana, anche in casa le “orange“ hanno perso nettamente per 60-80 con la sola Dornstauder a tenere alta la bandiera del Sanga (18 punti realizzati). Una sconfitta maturata lentamente, ma in modo inesorabile (-10 all’intervallo), dove ancora una volta le percentuali negative dall’arco hanno fatto la differenza con un pessimo 2/25 da 3 che non ha aiutato. Rimane l’amarezza di aver perso contro Battipaglia che, in realtà, è stata l’unica formazione battuta durante la stagione, sia in casa che in trasferta, ma che ha saputo farsi trovare pronta all’appuntamento decisivo della stagione per mantenere la categoria. "Il risultato è giusto, abbiamo meritato di retrocedere - commenta coach Franz Pinotti senza cercare scusa - In realtà la nostra stagione è terminata contro Brescia, dopo quella serie non ne avevamo più". Non solo coach, ma vero e proprio “deus ex machina“ della società milanese Pinotti propone subito un bilancio della stagione: "Sapevamo sin dal principio che sarebbe stato difficile: dover cominciare a fare la squadra il 23 maggio, subito dopo aver vinto il campionato di A2, quando tutti i roster di A1 erano di fatto chiusi è stato difficile. Non avevamo nemmeno l’esperienza per gestire questo aspetto già di per sé complicato. È stata comunque una bella esperienza, l’A1 è un bellissimo campionato, e sono sicuro che tanti errori che abbiamo fatto e di cui mi prendo la responsabilità, non li rifaremo più. Adesso l’obiettivo è tornare in A1 con l’idea di rimanerci con un nuovo ciclo". Sandro Pugliese