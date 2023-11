SERIE a1 femminile. La Brixia esulta dopo aver battuto il Sanga. Sono punti fondamentali per la salvezza

Un successo tanto ricercato quanto importante quello nel derby regionale sul campo del Sanga Milano per le ragazze del Brixia Basket che nel weekend scorso hanno espugnato il Bocconi Sport Center in uno scontro diretto per la salvezza. Le bresciane sono state brave a non perdersi d’animo cambiando passo nell’ultimo periodo quando le biancoblù hanno piazzato un maxi-break di 7-18 che ha letteralmente deciso la gara. Ed è un piacere vedere una 18enne come Carlotta Zanardi così protagonista in Serie A, la guardia del 2005 ha realizzato 19 punti e distribuito 8 assist per una partita da MVP. Sandro Pugliese