Serie A1 femminile. Sanga attesa a Sassari. Agli ordini di Pinotti c’è pure Dornstauder

Inizia ad avvicinarsi il turno di Serie A1 femminile che nel weekend riporterà in campo tutte le squadre del campionato ad eccezione del Geas che osserverà il turno di riposo. Proprio in casa rossonera, però, arriva la notizia della convocazione dell’oriunda Gina Conti in azzurro. L’occasione è quella del raduno della nazionale azzurra di 3X3 che preparerà l’assalto al torneo pre-olimpico di maggio (16-19 maggio a Debrecen in Ungheria) attraverso il quale le ragazze italiane cercano la seconda partecipazione consecutiva alle Olimpiadi.

In campionato, invece, la prima a scendere in campo sarà il Sanga di scena sabato nell’anticipo sul campo di Sassari. Le milanesi potranno contare su una settimana di allenamento della nuova arrivata Dornstauder (nella foto) che, domenica scorsa, aveva esordito dopo un solo allenamento. "Abbiamo grandi margini di miglioramento soprattutto adesso che finalmente possiamo contare su tre lunghe di ruolo - dice coach Franz Pinotti - adesso abbiamo 5 partite consapevoli dell’importanza dei playout", e proprio quello con Sassari potrebbe essere un accoppiamento della seconda fase secondo quel che dice la classifica. Domenica alle 17 in campo invece ci sarà Brescia che attraverserà l’Italia per la sfida contro la Passalacqua Ragusa. Le bresciane stanno cullando il sogno playoff e sono alla ricerca di un colpaccio esterno. S.P.