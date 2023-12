Serie A1. Pistoia, ecco Blakes. Il punto di Sambugaro

L’Estra Pistoia cambia di nuovo pelle, suo malgrado. L’infortunio di Varnado ha costretto Nicola Brienza ad adeguare la squadra nel gioco e nelle rotazioni. L’arrivo di Blakes aiuterà ad avere non solo un giocatore in più ma anche soluzioni alternative e comunque si parla di un giocatore che per caratteristiche e ruolo è diverso da Varnado e di conseguenza ci sarebbe stato comunque un adattamento da parte della squadra. L’infortunio occorso ad Hawkins ribalta nuovamente la situazione con Pistoia che si trova costretta a mutare nuovamente aspetto e fisonomia. "Siamo abituati a doverci reinventare – dice il diesse biancorosso Marco Sambugaro – e se con l’arrivo di Blakes necessariamente avremmo cambiato pelle, adesso con l’infortunio di Hawkins dovremo cambiare ancora". Gerry Blakes ha sostenuto il primo allenamento con la maglia di Pistoia e sabato contro Derthona dovrebbe essere regolarmente in campo pronto a dare una mano alla squadra. "Blakes è una guardia nel senso stretto del termine – prosegue Sambugaro – dal fisico importante, non il primo violino ma piuttosto un secondo o terzo in grado di aiutare la squadra. Rispetto a Varnado perdiamo qualcosa sotto e nel gioco spalle a canestro ma acquistiamo maggiore pericolosità dal perimetro". Inutile dire che c’è grande curiosità di vedere all’opera l’Estra Pistoia che sabato sarà di scena a Derthona per una sfida che si preannuncia molto interessante. "Derthona è partite con ambizioni alte – afferma Sambugaro – gioca la Coppa per cui parliamo di una squadra che ha un roster profondo e attrezzato. Vengono da una brutta sconfitta contro Bologna e avranno voglia di rifarsi di fronte al proprio pubblico. Per quanto ci riguarda ci presentiamo a questa partita con una pelle nuova, non saremo la stessa squadra vista contro Napoli e per certi versi si tratta di un esordio. Dovremo trovare nuovi punti di riferimento e sono curioso di vedere come la squadra riuscirà ad adattarsi a questo cambiamento e come affronterà la situazione".

Maurizio Innocenti