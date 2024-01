Serie A2. All’asta le divise della promozione di Vigevano: ricavato agli Ultras

Le divise che i giocatori della Elachem Vigevano hanno indossato nella tre-giorni di Ferrara dello scorso giugno, conclusa con la promozione dei ducali nel campionato di serie A2, andranno all’asta. Lo ha deciso la società ducale che destinerà i proventi dell’iniziativa, non la prima quest’anno, al gruppo Ultras Vigevano 07, la frangia più appassionata del tifo ducale, sempre presente, non solo al palaElachem ma anche nelle trasferte, comprese quelle più lontane. I soldi raccolti serviranno proprio a finanziare le trasferta della stagione che sta entrando nel vivo. Domenica la squadra di coach Lorenzo Pansa giocherà la sua ultima partita casalinga della prima fase contro Rieti. E dopo la sfida a Desio contro Cantù inizierà la "fase ad orologio", 10 partite, di cui 5 esterne con le squadre dell’altro girone.

Per partecipare all’asta sarà sufficiente collegarsi con la pagina Facebook degli Ultras Vigevano 07 (www.facebook.com/ultrasvigevanesi1955): la base d’asta è fissata in 45 euro per le magliette e 25 euro per i pantaloncini con la possibilità di rilanci minimi di 5 euro. Per provare ad aggiudicarsi uno dei capi in vendita ci sarà tempo sino alla mezzanotte di mercoledì prossimo momento nel quale si procederà all’aggiudicazione delle divise di un momento storico della storia ducale.

Umberto Zanichelli