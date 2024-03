Serie A2 maschile. Obiettivo Vigevano: blindare l’ottavo posto che vale i playoff

"Sarà la prima di cinque partite decisive, per noi ma anche per i tre quarti delle altre formazioni impegnate nella seconda fase del campionato". Coach Lorenzo Pansa guarda al prossimo mese e mezzo come all’opportunità di strappare l’ottavo posto in classifica, posizione che la sua Elachem Vigevano occupa attualmente, che significherebbe salvezza anticipata. Per arrivarci saranno necessarie almeno due vittorie e diventano decisive le sfide tra le mura di casa. Domani al palaElachem arriva Orzinuovi nella rivincita del match di giugno a Ferrara nel quale i ducali, assoluti "underdog" ottennero la promozione in serie A2 ed i bresciani, favoriti della vigilia, furono estromessi per poi essere ripescati qualche settimana più tardi.

"Orzinuovi è una squadra che in questa stagione ha cambiato pelle più volte – la descrive coach Pansa, che ha recuperato l’infortunato Smith e sta lavorando per l’inserimento del neo-acquisto Ceron – ma adesso ha trovato il suo equilibrio. Ha due americani affidabilissimi e per noi sarà un ostacolo duro da superare". "Dobbiamo vivere queste cinque partite in apnea – conclude coach Pansa – e solo alla fine dell’ultima guardare la classifica", In caso di ottavo sarà playoff e salvezza in anticipo, viceversa i ducali saranno attesi dal "girone nero" a sei squadre delle quali quattro destinare a scendere in serie B.

Umberto Zanichelli