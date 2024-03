Serie A2, respinto il ricorso. Batosta Vigevano, Pansa fuori due turni

Starà in tribuna a soffrire per due partite consecutive. La corte d’appello sportiva ha respinto mercoledì sera il reclamo presentato dalla Elachem Vigevano avverso alla squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo a coach Lorenzo Pansa a seguito dell’espulsione di domenica nella partita contro Orzinuovi. Il tecnico ducale le dovrà scontare entrambe e la società dovrà pagare una multa di 1.667 euro. Una situazione che mette in difficoltà la squadra ducale su più fronti in un momento delicatissimo della stagione. Per questo per le prossime due gare lo staff tecnico potrà contare sull’aggiunta "volante" di coach Andrea Valentini, tesserato anche per rispettare le norme federali in termini di qualifiche degli allenatori.

A guidare materialmente la squadra sarà l’assistant-coach Lorenzo Bruni che guarda all’impegno di domani sera a Trieste. "Sarà una partita molto impegnativa – commenta – perché ci troveremo davanti una squadra che in estate è stata allestita per vincere e che poi, anche per effetto di diversi infortuni, non ha reso come nelle aspettative. I nostri avversari, che ritroveranno Reyes, capocannoniere del campionato, sono abituati a bottini consistenti: il nostro obiettivo sarà quello di provare a tenere il punteggio più basso rispetto alle loro abitudini".

Umbero Zanichelli