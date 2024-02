Serie a2. Urania ko a Udine. Villa: "Quanti regali. Buon primo tempo poi troppa frenesia»

Non è iniziata con il piede giusto l’avventura nella fase ad orologio di Serie A2 per l’Urania Milano, nettamente fermata sul campo di Udine dall’Old Wild West che si trova al terzo posto in classifica nel girone rosso. I friulani hanno vinto per 90-72 lasciando i Wildcats senza armi per riuscire a giocarsi la partita. I 13 punti di Andrea Amato (foto), miglior realizzatore, sono frutto di un brutto 5/16 al tiro, mentre la difesa dei padroni di casa ha davvero limitato il bomber Giddy Podds che ha finito il match con soli 12 punti e soli 10 tiri.

"A rimbalzo d’attacco abbiamo concesso davvero troppo - dice coach Davide Villa - e non puoi pensare di vincere a Udine lasciando così tante seconde opportunità. I nostri 41 punti nel primo tempo sono anche una buona prestazione, ma sono stati vanificati dai nostri errori e nella ripresa siamo andati ancor più in difficoltà lasciandoci far prendere dalla frenesia". Giovedì anticipo casalingo per i milanesi della Wegreenit contro Nardò. Visto il momento da 5 sconfitte nelle ultime 6 gare serve un successo per continuare a mantenere il quinto posto in coabitazione con la Juvi Cremona e non farsi risucchiare dalla pancia della classifica, posto che il vantaggio per i playoff è davvero importante visto che Vigevano, al nono posto, è a ben 8 punti di distanza. San.Pu.