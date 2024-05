Serie a2. Vigevano eliminata tra gli applausi del PalaElachem. Pansa: "Grande annata nonostante le difficoltà»

È finita con il pubblico ducale in piedi ad applaudire per la durata dell’ultimo minuto di gioco della stagione. La Elachem Vigevano ha chiuso domenica la sua avventura nel playoff di serie A2 per effetto della sconfitta interna contro la Unieuro Forlì (69-95) che è andata sul 3-1 e si prepara ad affrontare in semifinale Trieste. Il lunghissimo applauso di un PalaElachem strapieno è il coronamento di una stagione straordinaria dei ducali che, con il badget più basso della categoria, non solo hanno centrato la salvezza nell’anno delle 6 retrocessioni, ma lo hanno fatto senza nemmeno passare dal “girone nero“. "Se ci siamo riusciti – commenta coach Lorenzo Pansa – il merito è di questo gruppo di uomini veri che non si sono fatti scoraggiare dai tanti problemi, soprattutto infortuni, con cui abbiamo dovuto fare i conti. Nessuno ha mollato né si è mai tirato indietro, e la vittoria in gara-3 con Forlì ne è la prova. Io credo che la cosa più bella di questa annata sia averla iniziata tra lo scetticismo e i fischi del pubblico di Vigevano, che come è noto è molto esigente, ed averla conclusa tra gli applausi. Credo che tanto merito sia anche della società che, in estate, ha scelto le persone prima dei giocatori. Quando abbiamo svoltato? Io credo dopo la pessima sconfitta a Casale – dice il tecnico originario proprio del centro piemontese – dalla quale siamo stati capaci di ripartire cogliendo poi vittorie contro squadre con il triplo della nostra esperienza".Umberto Zanichelli