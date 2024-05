Serie B interregionale, gara decisiva oggi a Pesaro. La Goldengas non ha più scelta. Vincere per continuare il sogno

Goldengas senza alternative per non uscire subito nei play-off e abbandonare il sogno di salire in B Nazionale. I biancorossi devono vincere questo pomeriggio alle ore 18 nella palestra del padiglione D del quartiere fieristico di Campanara contro il Loreto Pesaro per portare la squadra degli ex Foglietti (coach) e Ligi (diesse), oltre al playmaker Battisti, alla decisiva gara 3 dei quarti di finale di B Interregionale. In gara 1 infatti i pesaresi, quinti nella stagione regolare, hanno violato il PalaPanzini, quasi gremito, al termine di una partita di categoria superiore tra due squadre che meriterebbero entrambe di andare avanti: il Loreto perché nonostante il quinto posto, ha il roster più forte in assoluto ed è entrato in forma al momento giusto, Senigallia perché ha disputato un torneo positivo, dove è sempre stata tra le prime quattro sfiorando pure la vittoria nella stagione regolare. Nei play-off, però, è finita nella parte di tabellone peggiore trovandosi davanti la squadra dal talento maggiore. Andrà avanti una sola e se vorrà essere la Goldengas la squadra di Gabrielli dovrà per prima cosa limitare meglio l’enorme talento offensivo avversario, decisivo in gara 1. Eventuale gara 3 a Senigallia mercoledì 15 maggio alle ore 20.30. La vicinanza della trasferta fa supporre una buona presenza di tifosi senigalliesi al seguito nella vicina Pesaro, dopo gli oltre 600 spettatori in gara 1 mercoledì sera al PalaPanzini.

Andrea Pongetti