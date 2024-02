Serie B interregionale. Stamura e Goldengas: match ininfluenti

Penultima giornata di serie B Interregionale con match da onorare per Goldengas Senigallia e Stamura Ancona ma che contano poco ai fini della classifica delle nostre portacolori.

Gioca per prima Senigallia, che domani alle ore 18 rende visita al Roseto: arbitrano Di Santo di Chieti e Marconi di Ancona.

La Goldengas è già sicura di partecipare, nella seconda fase del torneo, al girone Gold, in cui le prime quattro del girone Marche si uniranno alle prime quattro del girone Lazio, portandosi dietro i punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase, che nel caso della squadra di coach Gabrielli saranno 6.

L’esito del match di domani a Roseto non cambierà nulla in ottica futura anche se certo la Goldengas dovrà onorare al meglio il confronto contro un quintetto profondamente rinnovato nel corso del torneo e che invece si gioca molto: Roseto infatti è ancora nel Limbo tra ottavo posto (che varrebbe l’ammissione al girone Silver e la conseguente salvezza diretta, con possibilità di raggiungere i play-off promozione) e il nono che invece condannerebbe al girone Play-Out e dunque a lottare soltanto per la permanenza in serie B Interregionale. La Goldengas potrebbe schierare nuovamente la guardia Kevin Brigato, 15 punti di media fino ad ora e miglior marcatore dei suoi, assente nella vittoria contro il Teramo per un lieve problema fisico ad un orecchio.

Al girone Play-Out è invece già sicura di essere ammessa la Stamura Ancona (la cui under 19, composta dagli stessi ragazzi della prima squadra, ha vinto in settimana a Lanciano 76-61), che gioca domenica alle ore 18 a Pescara contro gli Amatori (arbitrano Uncini di Jesi e De Angelis di Grottammare), a loro volta con poche motivazioni essendo già certa la squadra abruzzese di partecipare, nella seconda fase, al gruppo Silver.

Insomma, questa rinnovata e complicata formula che non emette verdetti nella prima fase e non dà valore ai piazzamenti quanto più ai punti ottenuti negli scontri diretti, anziché rendere più interessante il torneo nelle giornate conclusive, lo sta rendendo, almeno su alcuni campi, privo di significato immediato.

Misteri che chi ha partorito questa formula sarà chiamato a risolvere in fretta evitando di riproporla nella prossima stagione. Intanto, però, domani alle 18 a Roseto e domenica sempre alle ore 18 a Pescara, Goldengas Senigallia e Stamura Ancona hanno due match da affrontare con impegno, prima di concentrarsi sulla decisiva seconda fase.

Andrea Pongetti