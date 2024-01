Serie B maschile. Bergamo e Orobica. Stasera derby di fuoco

Stasera la Bergamo dei canestri torna a dividersi per il derby cittadino di Serie B Interregionale. All’ItalCementi alle 20.30 palla a due tra la Bergamo Basket 2014, capolista con 22 punti in coabitazione con Pordenone, e la Blu Orobica quarta con 18 punti. Sfida sentita anche per la rivalità tra i due club, fino allo scorso anno legati da una sinergia sportiva per cui la Bluorobica forniva gli under19 per la prima squadra della BB14 che disponeva della vetrina della serie B per valorizzarli.

Divergenze e polemiche tra le due rispettive dirigenze hanno portato ad una brusca separazione e a due percorsi diversi che stasera si incrociano sul parquet dell’Italcementi, a due mesi di distanza dal precedente derby, nel girone di andata, vinto dalla BB14 per 78-67 in una serata di grazia nel tiro da fuori. Proprio il tiro da fuori, con un disastroso 4/30, ha zavorrato i gialloneri nella sconfitta al fotofinish per 63-62 di domenica Murano. "Dopo la sconfitta di Murano dobbiamo presentarci carichi mentalmente e fisicamente per la reazione d’orgoglio a questo derby, un appuntamento che per fortuna arriva molto presto", spiega il coach giallonero, il 40enne montecatinese Gabriele Grazzini. Sull’altro fronte la BluOrobica ha ritrovato fiducia e morale battendo nettamente in casa Iseo per 87-66.

"Arriviamo da una vittoria molto importante per la nostra classifica e perché abbiamo fatto una partita da squadra sia a livello di attacco che di difesa: credo che non ci sia miglior volatico in vista del derby che una vittoria come quella ottenuta su Iseo", ha sottolineato il 49enne coach varesino Marco Albanesi.

Favori del pronostico leggermente sbilanciati per la Bergamo Basket che ha maggiore esperienza e ha giocatori come Gallizzi, Simoncelli, Clementi e Neri in grado di accendersi facilmente con il tiro da fuori, mentre la BluOrobica ha maggior peso e centimetri sotto canestro con lunghi di categoria superiore come Cane e Bogunovic.

Fabrizio Carcano